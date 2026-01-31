Érdemes figyelni: most dől el, milyen lesz az idei termés

Bár a jelentős hómennyiség első látásra biztatónak tűnik, önmagában nem jelent megoldást a hónapok, sőt évek óta tartó csapadékhiányra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Zala Vármegyei Igazgatósága szerint azonban a hóolvadás hatása korántsem elhanyagolható – különösen akkor, ha az olvadás fokozatos, és a talaj képes befogadni a vizet - írja a Zaol.
Miért kedvező a hó a növényeknek?
A nagy mennyiségű hó összességében kedvezően hat a talaj vízháztartására. Bár a hótakaró nem képes teljes mértékben pótolni a hónapok vagy évek óta hiányzó csapadékot, hatása korántsem elenyésző, különösen, ha az olvadás fokozatos és a talaj állapota lehetővé teszi a víz befogadását
- állítja a NAK. A hótakaró emellett természetes szigetelőrétegként is működik: csökkenti a párolgást, mérsékli a hőmérsékleti ingadozásokat, és védi a talajéletet. Mindez különösen fontos a tavaszi időszakra való felkészülés szempontjából.
Talajtípuson múlik a hasznosulás
A hóvíz hasznosulása azonban erősen függ a talajtípustól. A vályogtalajok – amelyek Zala vármegyében gyakoriak – képesek legjobban befogadni és megtartani az olvadékvizet, akár 40–60 cm mélységig
- mondják a szakértők. Ezzel szemben a homokos talajokon a víz gyorsan átszivárog, így elsősorban a felső réteg nedvességtartalma javul. A kötött, agyagos talajokon pedig a gyors olvadás és a fagyott altalaj akár akadályozhatja is a beszivárgást, ami lefolyáshoz vagy felszíni vízálláshoz vezethet.
Üzenet a vetéseknek
A hó szerepe a növénytermesztés szempontjából sem elhanyagolható. A NAK szerint:
az őszi vetésű növények – búza, árpa, tritikálé – különösen profitálnak a hóból, mivel a javuló talajnedvesség kedvez a bokrosodásnak és a tavaszi indulásnak.
A repce esetében a hótakaró nemcsak vízutánpótlást biztosít, hanem védelmet is nyújt a téli fagyok ellen.
Tavaszi vetésű kultúráknál – kukorica, napraforgó – a hó közvetetten hat: a talaj vízkészletének megalapozásában játszik szerepet, ami a későbbi fejlődés során válik fontossá.
Zala vármegyében is nagy a tét
Zala vármegye változatos domborzati és talajtani adottságai miatt a téli csapadék, különösen a hó szerepe az országos átlagnál is hangsúlyosabb. A lankás lejtők, az eltérő talajtípusok és a mozaikos táblaszerkezet mind befolyásolják, hogy az olvadó hó vize mennyire tud hasznosulni. A NAK szerint:
A változatos mikroklíma miatt a hó hasznosulása területenként eltér: az erdőkkel szegélyezett, szélvédett helyeken lassabban olvad, így kedvezőbb a beszivárgás, míg a nyitottabb, szelesebb térségekben a hó egy része elhordódhat vagy gyorsan olvad.
A hó nem csodaszer, de rengeteget számíthat
A szakértők egyetértenek abban, hogy a mostani hómennyiség önmagában nem szünteti meg az aszályt. Ugyanakkor megfelelő talajállapot és tudatos talajhasználat mellett érdemi segítséget nyújthat, elsősorban a felső 20–40 centiméteres talajréteg vízellátottságának javításában. Hogy az olvadó hó valódi víztartalékká válik-e, vagy gyorsan eltűnik a felszínről, az a következő napok időjárásán túl nagymértékben a talajvédelem és a gazdálkodói gyakorlatokon múlik. Az idei termés sorsa tehát most, ezekben a hetekben dől el. Az Origo korábban arról írt, hogy miképp lehet gyorsítani az erdők újraképződését.