Érdemes figyelni: most dől el, milyen lesz az idei termés

Bár a jelentős hómennyiség első látásra biztatónak tűnik, önmagában nem jelent megoldást a hónapok, sőt évek óta tartó csapadékhiányra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Zala Vármegyei Igazgatósága szerint azonban a hóolvadás hatása korántsem elhanyagolható – különösen akkor, ha az olvadás fokozatos, és a talaj képes befogadni a vizet - írja a Zaol.

Vajon segíthet az olvadó hó a gazdákon? A kép illisztráció. Fotó: SCOTT OLSON

Miért kedvező a hó a növényeknek?

A nagy mennyiségű hó összességében kedvezően hat a talaj vízháztartására. Bár a hótakaró nem képes teljes mértékben pótolni a hónapok vagy évek óta hiányzó csapadékot, hatása korántsem elenyésző, különösen, ha az olvadás fokozatos és a talaj állapota lehetővé teszi a víz befogadását

- állítja a NAK. A hótakaró emellett természetes szigetelőrétegként is működik: csökkenti a párolgást, mérsékli a hőmérsékleti ingadozásokat, és védi a talajéletet. Mindez különösen fontos a tavaszi időszakra való felkészülés szempontjából.

Talajtípuson múlik a hasznosulás

A hóvíz hasznosulása azonban erősen függ a talajtípustól. A vályogtalajok – amelyek Zala vármegyében gyakoriak – képesek legjobban befogadni és megtartani az olvadékvizet, akár 40–60 cm mélységig

- mondják a szakértők. Ezzel szemben a homokos talajokon a víz gyorsan átszivárog, így elsősorban a felső réteg nedvességtartalma javul. A kötött, agyagos talajokon pedig a gyors olvadás és a fagyott altalaj akár akadályozhatja is a beszivárgást, ami lefolyáshoz vagy felszíni vízálláshoz vezethet.

Üzenet a vetéseknek

A hó szerepe a növénytermesztés szempontjából sem elhanyagolható. A NAK szerint:

az őszi vetésű növények – búza, árpa, tritikálé – különösen profitálnak a hóból, mivel a javuló talajnedvesség kedvez a bokrosodásnak és a tavaszi indulásnak.

A repce esetében a hótakaró nemcsak vízutánpótlást biztosít, hanem védelmet is nyújt a téli fagyok ellen.

Tavaszi vetésű kultúráknál – kukorica, napraforgó – a hó közvetetten hat: a talaj vízkészletének megalapozásában játszik szerepet, ami a későbbi fejlődés során válik fontossá.

Zala vármegyében is nagy a tét