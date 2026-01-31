Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Fontos

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Érdemes figyelni: most dől el, milyen lesz az idei termés

20 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hetekben a nagy mennyiségű hó okozta nehézségek álltak a figyelem középpontjában, most azonban egészen más kérdés foglalkoztatja a gazdálkodókat és a kerttulajdonosokat. Mi lesz az olvadó hó sorsa? Képes-e valóban enyhíteni az aszály hatásait, vagy csupán rövid távú fellélegzést hoz? A szakértők szerint a válasz összetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zalanemzeti agrárgazdasági kamaratalajvíz

Bár a jelentős hómennyiség első látásra biztatónak tűnik, önmagában nem jelent megoldást a hónapok, sőt évek óta tartó csapadékhiányra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Zala Vármegyei Igazgatósága szerint azonban a hóolvadás hatása korántsem elhanyagolható – különösen akkor, ha az olvadás fokozatos, és a talaj képes befogadni a vizet - írja a Zaol.

hó
Vajon segíthet az olvadó hó a gazdákon? A kép illisztráció. Fotó: SCOTT OLSON 

Miért kedvező a hó a növényeknek?

A nagy mennyiségű hó összességében kedvezően hat a talaj vízháztartására. Bár a hótakaró nem képes teljes mértékben pótolni a hónapok vagy évek óta hiányzó csapadékot, hatása korántsem elenyésző, különösen, ha az olvadás fokozatos és a talaj állapota lehetővé teszi a víz befogadását

- állítja a NAK. A hótakaró emellett természetes szigetelőrétegként is működik: csökkenti a párolgást, mérsékli a hőmérsékleti ingadozásokat, és védi a talajéletet. Mindez különösen fontos a tavaszi időszakra való felkészülés szempontjából.

Talajtípuson múlik a hasznosulás

A hóvíz hasznosulása azonban erősen függ a talajtípustól. A vályogtalajok – amelyek Zala vármegyében gyakoriak – képesek legjobban befogadni és megtartani az olvadékvizet, akár 40–60 cm mélységig

- mondják a szakértők. Ezzel szemben a homokos talajokon a víz gyorsan átszivárog, így elsősorban a felső réteg nedvességtartalma javul. A kötött, agyagos talajokon pedig a gyors olvadás és a fagyott altalaj akár akadályozhatja is a beszivárgást, ami lefolyáshoz vagy felszíni vízálláshoz vezethet.

Üzenet a vetéseknek
A hó szerepe a növénytermesztés szempontjából sem elhanyagolható. A NAK szerint: 

az őszi vetésű növények – búza, árpa, tritikálé – különösen profitálnak a hóból, mivel a javuló talajnedvesség kedvez a bokrosodásnak és a tavaszi indulásnak.

A repce esetében a hótakaró nemcsak vízutánpótlást biztosít, hanem védelmet is nyújt a téli fagyok ellen.

Tavaszi vetésű kultúráknál – kukorica, napraforgó – a hó közvetetten hat: a talaj vízkészletének megalapozásában játszik szerepet, ami a későbbi fejlődés során válik fontossá.

Zala vármegyében is nagy a tét

Zala vármegye változatos domborzati és talajtani adottságai miatt a téli csapadék, különösen a hó szerepe az országos átlagnál is hangsúlyosabb. A lankás lejtők, az eltérő talajtípusok és a mozaikos táblaszerkezet mind befolyásolják, hogy az olvadó hó vize mennyire tud hasznosulni. A NAK szerint: 

A változatos mikroklíma miatt a hó hasznosulása területenként eltér: az erdőkkel szegélyezett, szélvédett helyeken lassabban olvad, így kedvezőbb a beszivárgás, míg a nyitottabb, szelesebb térségekben a hó egy része elhordódhat vagy gyorsan olvad.

A hó nem csodaszer, de rengeteget számíthat

A szakértők egyetértenek abban, hogy a mostani hómennyiség önmagában nem szünteti meg az aszályt. Ugyanakkor megfelelő talajállapot és tudatos talajhasználat mellett érdemi segítséget nyújthat, elsősorban a felső 20–40 centiméteres talajréteg vízellátottságának javításában. Hogy az olvadó hó valódi víztartalékká válik-e, vagy gyorsan eltűnik a felszínről, az a következő napok időjárásán túl nagymértékben a talajvédelem és a gazdálkodói gyakorlatokon múlik. Az idei termés sorsa tehát most, ezekben a hetekben dől el. Az Origo korábban arról írt, hogy miképp lehet gyorsítani az erdők újraképződését.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!