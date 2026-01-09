A hó miatt nem tud bemenni dolgozni? Kiderült, mikor nem kell szabadságot kivenni

A munkajog egyértelműen különbséget tesz az önhibából és az elháríthatatlan okból történő távolmaradás között. Ha a hóhelyzet miatt a dolgozó bizonyíthatóan nem tud eljutni a munkahelyére, a távolléte igazoltnak minősül – számolt be róla a KEMMA.

Hóval borított Budapest

Fotó: Polyák Attila

Mit mond a törvény a hó miatti távolmaradásról?

Ilyen esetben nem kötelező szabadságot kivenni, és a kiesett időt sem kell később ledolgozni. A munkavállalót ugyanakkor értesítési kötelezettség terheli, vagyis haladéktalanul jeleznie kell a munkáltatónak a problémát. Ez történhet telefonon, üzenetben vagy e-mailben, a lényeg a gyors és egyértelmű kommunikáció. Tömegközlekedés használata esetén különösen fontos lehet az igazolás beszerzése a kimaradásról.

Amennyiben a munkakör jellege lehetővé teszi, a munkáltató elrendelheti az otthoni munkavégzést.

Ha azonban ez nem megoldható, a dolgozó akkor sem jár rosszul jogilag. A törvény ilyenkor mentesíti a munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól.

Összességében tehát a szabályozás célja az, hogy a rendkívüli körülmények ne a munkavállaló kárára érvényesüljenek.

Sarkvidéki hideg érkezik

A legfrissebb előrejelzések szerint Magyarországon, komoly havazással és több hullámban érkező csapadékkal kell számolni a napokban, miközben az éjszakai hőmérséklet akár –22 °C-ig süllyedhet. A hideghullám miatt több térségben havas eső, hófúvás és ónos eső is előfordulhat, ami tovább nehezítheti a közlekedést és a munkába jutást.

Hóátfúvás és 30 centis hótakaró bénítja az utakat

Országszerte 15–30 centi friss hó esett, és egyes területeken a Bakony környékén már a 30 centit is meghaladja a hótakaró, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okoz az utakon. Meteorológusok szerint a havazás nem ér véget, újabb csapadékhullám közeledik.