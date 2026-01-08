Hóembercsata Budakeszin – ezt ki kell próbálni!

Hírlevél
Az utóbbi években nem volt igazi tél Magyarországon, ám most ez változott, és a hét eleji havazásnak nagyon sokan örülnek. A hétvégén például családosok százai vehetik az irányt Budakeszi felé, ahol vasárnap rendezik a hóember- és hóállatépítő versenyt.
A hét elejei nagy havazásnak köszönhetően országszerte „elszaporodtak” hazánkban a hóemberek.

hóember
A hétvégén hóemberláz söpör végig Budakeszin
Fotó: Jill Wellington  / Pexels

És az időjárás-előrejelzések szerint a hidegnek köszönhetően az elkészült remekművek jó ideig még velünk lesznek. Sőt, a hétvégén szaporodni fog a számuk. Ugyanis vasárnap rendezik a hóember- és hóállatépítő versenyt a Budakeszi Vadasparkban. A gyerekek és a tél szerelmesei számára különleges program lehet ez. 

Jó hír a szülőknek, hogy a versenyre nem kell belépőt váltani, a helyszín a vadasparkon kívüli terület, a Kalandpark mögötti rész. 

A művészlelkek és az alkotni vágyók 10 órától regisztrálhatnak a Kalandpark melletti kisháznál, ahol két főkategóriában és több alkategóriában mérhetik össze kreativitásukat. A zsűri nemcsak a technikai tudást, hanem a mókás és cukiságfaktort is díjazza.

Családi bérlet a legjobb hóembermestereknek

A szervezők kérik, az építés során csak természetes, lebomló anyagokat használjanak a résztvevők – így a környezetet is óvjuk, miközben szárnyal a kreativitás. 

A verseny 12 óráig tart, és a közönség sem marad ki a zsűrizésből: minden regisztráló kap egy spatulát, amit a kedvenc alkotás mellé szúrhat. 

Ez alapján döntik el, kié a közönségdíj, ami vadasparkos ajándékcsomag. Az eredményhirdetésre 13 órakor kerül sor. A fődíj kategóriánként egy családi bérlet, amellyel akár négy fő egy évig korlátlanul látogathatja a Budakeszi Vadasparkot.

Az Origo számolt be arról, hogy elkészült Magyarország legnagyobb hóembere. A csepeli alkotás most Budapest legkedvesebb látványossága.

 

