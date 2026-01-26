Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer

Fontos

Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

hóember

Társat kapott Magyarország legnagyobb hóembere

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van, amikor a tél nemcsak hideget, hanem igazi csodát is hoz magával. A Csepeli Jégpark mellett már nem egy, hanem két hatalmas hóember magasodik: az első látványos hóóriás után elkészült a társa is, így Budapest XXI. kerülete különleges téli attrakcióval büszkélkedhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hóemberCsepeli JégparkCsepeltél

Ahogy az Origo oldalán korábban megírtuk Budapest XXI. kerületében, a Csepeli Jégpark közvetlen közelében épült fel az a barátságos hóóriás, amely 7 méter 25 centiméteres magasságával kiemelkedik az átlagos téli alkotások közül. A hóember a jégpálya takarítása során összegyűlt hóból készült, amelyet a park munkatársai egy kis markoló segítségével formáltak látványos, mesébe illő figurává.

hóember
Magyarország két legnagyobb hóembere
Fotó: Csepel Jégpark / Facebook

Behemót a hóember, aki mindenkit mosolyra fakaszt

A hatalmas hóalkotás, akit Behemótnak neveztek el, az egyik jégfolyosó mellett kapott helyet, mintha tudatosan azért állna ott, hogy köszöntse az érkezőket. A gyerekek ámulattal nézik, a felnőttek pedig – ha csak egy pillanatra is – visszacsöppennek a gyerekkoruk téli emlékeibe. Bár világrekordot nem döntött, hazai szinten ő lett a tél egyik legkedvesebb főszereplője.

hóember
Az ország legnagyobb hóembere
Fotó: Origo

Magyarország legnagyobb hóemberi

A történet azonban itt nem ért véget. A jégpark csapata úgy döntött: ha már egyszer sikerült mosolyt csalni az emberek arcára, gondolnak egy nagyobbat. Megépült Behemót társa is, amely szintén hatalmas méreteivel hívja fel magára a figyelmet. Az új hóóriás születéséről kulisszák mögötti videó is készült, amely bepillantást enged abba, hogyan válik a rengeteg hóból közösségi élmény.

Név nélkül, de nem sokáig

Az új hóember egyelőre név nélkül áll a Jégparkban, ám ez hamarosan megváltozik. A szervezők ugyanis nagyszabású névadó nyereményjátékot hirdettek, amelyben a látogatók is részt vehetnek. A legnépszerűbb névjavaslat nemcsak örökre összeforr a hóóriással, hanem komoly nyereményeket is ér.

A csepeli hóember története jó példa arra, hogyan válhat egy egyszerű téli melléktermék – a takarításkor összegyűlt hó – örömmé, élménnyé és közösségi eseménnyé. A Csepeli Jégpark hóóriásai nemcsak látványosságok, hanem emlékeztetők is arra, hogy a télben is lehet játékosság, kreativitás és egy kis csoda.

További tartalmaink:

Ilyet ritkán látni: elképesztő hószobrot építettek Magyarországon

A tartós hideg és a friss havazás különleges alkotás megszületésének adott teret Pakson. A hószobor nemcsak a környékbeliek figyelmét keltette fel, hanem rövid idő alatt az interneten is nagy visszhangot váltott ki.

Így néz ki most egy 37 éves hógolyó

Egy amerikai filmrendező különleges időkapszulát, egy több mint 37 éve őrzött hógolyót talált a szülei fagyasztójában, és a közösségi médiában megmutatta, hogy milyen állapotban van most az évtizedekkel ezelőtt lefagyasztott jeges hódarabka.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!