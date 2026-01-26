Társat kapott Magyarország legnagyobb hóembere

Ahogy az Origo oldalán korábban megírtuk Budapest XXI. kerületében, a Csepeli Jégpark közvetlen közelében épült fel az a barátságos hóóriás, amely 7 méter 25 centiméteres magasságával kiemelkedik az átlagos téli alkotások közül. A hóember a jégpálya takarítása során összegyűlt hóból készült, amelyet a park munkatársai egy kis markoló segítségével formáltak látványos, mesébe illő figurává.

Magyarország két legnagyobb hóembere

Fotó: Csepel Jégpark / Facebook

Behemót a hóember, aki mindenkit mosolyra fakaszt

A hatalmas hóalkotás, akit Behemótnak neveztek el, az egyik jégfolyosó mellett kapott helyet, mintha tudatosan azért állna ott, hogy köszöntse az érkezőket. A gyerekek ámulattal nézik, a felnőttek pedig – ha csak egy pillanatra is – visszacsöppennek a gyerekkoruk téli emlékeibe. Bár világrekordot nem döntött, hazai szinten ő lett a tél egyik legkedvesebb főszereplője.

Az ország legnagyobb hóembere

Fotó: Origo

Magyarország legnagyobb hóemberi

A történet azonban itt nem ért véget. A jégpark csapata úgy döntött: ha már egyszer sikerült mosolyt csalni az emberek arcára, gondolnak egy nagyobbat. Megépült Behemót társa is, amely szintén hatalmas méreteivel hívja fel magára a figyelmet. Az új hóóriás születéséről kulisszák mögötti videó is készült, amely bepillantást enged abba, hogyan válik a rengeteg hóból közösségi élmény.

Név nélkül, de nem sokáig

Az új hóember egyelőre név nélkül áll a Jégparkban, ám ez hamarosan megváltozik. A szervezők ugyanis nagyszabású névadó nyereményjátékot hirdettek, amelyben a látogatók is részt vehetnek. A legnépszerűbb névjavaslat nemcsak örökre összeforr a hóóriással, hanem komoly nyereményeket is ér.

A csepeli hóember története jó példa arra, hogyan válhat egy egyszerű téli melléktermék – a takarításkor összegyűlt hó – örömmé, élménnyé és közösségi eseménnyé. A Csepeli Jégpark hóóriásai nemcsak látványosságok, hanem emlékeztetők is arra, hogy a télben is lehet játékosság, kreativitás és egy kis csoda.

