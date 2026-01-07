Elkészült Magyarország legnagyobb hóembere – ez most Budapest legkedvesebb látványossága

Budapest XXI. kerületében, a Csepeli Jégpark mellett épült fel az a különleges hóalkotás, amely 7 méter 25 centiméteres magasságával hivatalosan is az ország legnagyobb hóembere lett.

Az ország legnagyobb hóembere

Fotó: Origo

A hóember a jégpálya takarításakor összegyűlt hóból készült, amelyet a park dolgozói kis markoló segítségével formáltak varázslatos téli óriássá.

Hóember, akibe egy egész város beleszeret

A barátságos hóóriás közvetlenül az egyik jégfolyosó mellett kapott helyet, mintha csak azért állna ott, hogy minden érkezőt mosolyogva köszöntsön. Bár a világrekordtól messze van, hazánkban ő lett a tél legdaliásabb hóbarátja.

Fotó: Csepeli Jégpark

Aki ellátogat hozzá, egy igazi mesevilágba csöppen – a gyerekek ámulva nézik, a felnőttek pedig újra egy kicsit gyereknek érezhetik magukat.

Egy kis gép, sok szív és rengeteg hó

A jégpálya munkatársai nemcsak hóból, hanem szeretetből is építkeztek. A hatalmas hóember a takarításkor keletkezett hóból készült, amely így nem tűnt el nyomtalanul, hanem örömöt, mosolyt és közös élményt teremtett.

Még a tél is kedvesebb tőle

Ha szeretne egy kis varázslatot csempészni a mindennapokba, érdemes még a zimankós napokon is felkeresni a Csepeli Jégparkot. A hóóriás ott várja, barátságos mosollyal, mintha csak azt mondaná: a tél is lehet melegszívű.

Kapcsolódó tartalmaink:

Kedd reggelre teljesen átalakult a főváros látképe, miután vastag hóréteg fedte be Budapestet. A havazás nyomán készült fotók különleges hangulatot örökítettek meg, a havas utcák, parkok és épületek látványa pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

Komoly téli helyzet alakult ki Magyarországon a tartós havazás és az erős szél miatt. Riasztás lépett életbe több vármegyében hóátfúvások veszélye miatt, miközben újabb havazási hullám érkezik az ország fölé. A meteorológusok szerint a következő napokban a közlekedésben és a mindennapi életben is komoly fennakadásokra kell számítani.