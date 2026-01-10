Visszatért a legendás szörny Magyarországon, amely legyőzi a telet

Az elképesztően kemény időjárás komoly kihívás elé állította a közútkezelőt, ezért a rendkívüli hóhelyzet idején minden elérhető eszközt mozgósítottak. A Dunaújváros térségében szolgálatba állított 55 éves ZIL hómaró különösen ott kapott szerepet, ahol a havazást viharos szél követte, és hófúvások nehezítették az utakon való haladást – írja a FEOL.

Rendkívüli hóhelyzet idején is bevetették az 55 éves ZIL hómarót — a legendás gép ma is hatékony fegyver a tél ellen. Fotó: Magyar Közút

A havazás után viharos szél kerekedett, ami miatt csütörtökön Fejér vármegye északi részén 10 és 16 óra között több útszakaszt is le kellett zárni hófúvás miatt. Az ország délnyugati régiójára eközben vörös riasztást adtak ki az ónos eső veszélye miatt, így a közútkezelő a teljes gépparkot hadrendbe állította.

Muzeális jármű a hóhelyzet frontvonalában

A sárbogárdi állományhoz tartozó legendás ZIL hómaró nem először bizonyít extrém körülmények között. A gépet már az 1987-es, sokak által máig emlegetett nagy havazás során is bevetették, amikor kulcsszerepet játszott abban, hogy az ország útjai járhatóvá váljanak a kritikus hóhelyzet ellenére.

„A tél fél tőle” — nem ő a téltől

A több mint fél évszázados hómaró akár 2–3 méter magas hófalakat is képes lebontani maga előtt. A szakemberek körében nem véletlen a mondás: „a tél fél tőle, nem ő a téltől”. A csütörtöki bevetésnek köszönhetően az érintett térségeket kiszabadították a hó fogságából, az utak ismét járhatóvá váltak, a rendőri felvezetést megszüntették.

