Galamb Alex megmutatta a kiflijét

A hókifli recept mögött egy megrázó, mégis inspiráló életút áll. Galamb Alex nyomorban nőtt fel, és saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent a nélkülözés — sokszor korgó gyomorral feküdt le. Gyermekként maga kérte, hogy bekerülhessen a miskolci gyermekvárosba, ahol először találkozott vízöblítéses vécével és meleg csapvízzel – írja a Bors.
Bár kezdetben kevesen hittek benne, szakmát szerzett, leérettségizett, ma pedig tanító szakon tanul az egyetemen. Büszke arra, hogy a gyermekei már nem ismerik azt a fajta hiányt, amely az ő gyerekkorát meghatározta.
A pandémia idején Alex a saját otthonába hívta be az utcán csellengő gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. A kezdeményezés hamar rendszeressé vált — volt, akit a pékszakma érdekelt, másokat az motivált, hogy végre jóllakhattak.
„Hernádnémetin nagyon sok szegény család él. Sajnos ismerek gyerekeket, akiknél alig kerül étel az asztalra” — mondta a Borsnak. Innen jött az ötlet, hogy egy igazán egyszerű, mindenki számára elérhető hókifli receptet osszon meg.
A legegyszerűbb hókifli recept — mindössze 4 hozzávaló
Nem csak a drága sütemények lehetnek finomak. A diós vagy mákos hókiflihez mindössze négy alapanyag szükséges:
- 20 dkg finomliszt
- 15 dkg darált dió vagy mák
- 15 dkg margarin vagy vaj
- 8 dkg porcukor
Az összetevőket össze kell gyúrni, majd kisebb gombócokat formálni belőlük. Ezeket ellapítva kiflikké hajtjuk, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 10 perc alatt megsütjük. A kész hókifliket még melegen porcukorban érdemes meghempergetni — így lesznek igazán omlósak és illatosak.
Több mint édesség
Alex ezt az édességet ma is gyakran elkészíti a szeretteinek, de számára a hókifli recept nemcsak egy sütemény. Egy emlékeztető arra, honnan indult, és arra is, hogy egy kis odafigyeléssel, szeretettel és liszttel bárki képes csodát tenni a konyhában.
A tökéletes bejgli titka: ha így készíti, garantáltan nem reped szét!
A bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket! A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka. Mutatjuk lépésről lépésre!
Sütés nélküli desszertek, amelyekhez csak egy mikróra van szükség
Szeretne gyorsan elkészíthető, finom desszerteket, amelyekhez nem kell a sütőt bekapcsolni? A sütés nélküli desszertek tökéletes választást jelenthetnek, ha nincs sok ideje, de mégis valami édességre vágyik. Egy mikróval és néhány alapanyaggal csodálatos édességeket varázsolhat, amelyek pillanatok alatt elkészíthetők, és biztosan mindenkit el fognak kápráztatni!