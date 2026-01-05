Galamb Alex megmutatta a kiflijét

Hírlevél
Olcsón is lehet mennyei süteményeket készíteni — ezt vallja az ország kedvenc roma pékje, Galamb Alex. A hókifli recept szerinte tökéletes bizonyíték arra, hogy néhány alapanyagból is lehet olyan édességet készíteni, amely mosolyt csal mindenki arcára.
A hókifli recept mögött egy megrázó, mégis inspiráló életút áll. Galamb Alex nyomorban nőtt fel, és saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent a nélkülözés — sokszor korgó gyomorral feküdt le. Gyermekként maga kérte, hogy bekerülhessen a miskolci gyermekvárosba, ahol először találkozott vízöblítéses vécével és meleg csapvízzel – írja a Bors.

Porcukorba forgatott, frissen sült hókiflik egy tálon — a klasszikus édesség Galamb Alex egyszerű, olcsó hókifli receptje alapján készült, mindössze négy alapanyagból.
Porcukorba forgatott, frissen sült hókiflik egy tálon — a klasszikus édesség Galamb Alex egyszerű, olcsó hókifli receptje alapján készült, mindössze négy alapanyagból. Fotó: Shutterstock

Bár kezdetben kevesen hittek benne, szakmát szerzett, leérettségizett, ma pedig tanító szakon tanul az egyetemen. Büszke arra, hogy a gyermekei már nem ismerik azt a fajta hiányt, amely az ő gyerekkorát meghatározta.

A pandémia idején Alex a saját otthonába hívta be az utcán csellengő gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. A kezdeményezés hamar rendszeressé vált — volt, akit a pékszakma érdekelt, másokat az motivált, hogy végre jóllakhattak.

„Hernádnémetin nagyon sok szegény család él. Sajnos ismerek gyerekeket, akiknél alig kerül étel az asztalra” — mondta a Borsnak. Innen jött az ötlet, hogy egy igazán egyszerű, mindenki számára elérhető hókifli receptet osszon meg.

A legegyszerűbb hókifli recept — mindössze 4 hozzávaló

Nem csak a drága sütemények lehetnek finomak. A diós vagy mákos hókiflihez mindössze négy alapanyag szükséges:

  • 20 dkg finomliszt
  • 15 dkg darált dió vagy mák
  • 15 dkg margarin vagy vaj
  • 8 dkg porcukor

Az összetevőket össze kell gyúrni, majd kisebb gombócokat formálni belőlük. Ezeket ellapítva kiflikké hajtjuk, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 10 perc alatt megsütjük. A kész hókifliket még melegen porcukorban érdemes meghempergetni — így lesznek igazán omlósak és illatosak.

Több mint édesség

Alex ezt az édességet ma is gyakran elkészíti a szeretteinek, de számára a hókifli recept nemcsak egy sütemény. Egy emlékeztető arra, honnan indult, és arra is, hogy egy kis odafigyeléssel, szeretettel és liszttel bárki képes csodát tenni a konyhában.

