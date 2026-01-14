Már a nemzetközi sajtó is a hős magyar tűzoltókról cikkezik

A magyar tűzoltók embert próbáló, fagyos körülmények között mentettek ki egy kutyát, amely jeges vízbe és betört jég alá esett, miközben az országon rendkívüli téli időjárás söpört végig. A hős tűzoltók tette bejárta a közösségi médiát.
A Ráckevei Duna budapesti, vagyis soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt. A kutya a jeges vízbe esett, és ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe. Ekkor jelentek meg a hős tűzoltók, akik kiszabadították az ebet.
A XXI. kerületből jöttek a hős tűzoltók
A Reuters brit ügynökség X-oldalára tette ki a videót, amelyen a XXI. kerületi tűzoltók csodálatos tette látható.
