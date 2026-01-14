Hírlevél
Rendkívüli

Valami történik a Közel-Keleten! Trump 24 órán belül kirobbanthatja a háborút – a britek reagáltak

Varga Barnabást ismét pályára küldték, hogy az AEK Athén elkerülje a szégyent

Már a nemzetközi sajtó is a hős magyar tűzoltókról cikkezik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A magyar tűzoltók embert próbáló, fagyos körülmények között mentettek ki egy kutyát, amely jeges vízbe és betört jég alá esett, miközben az országon rendkívüli téli időjárás söpört végig. A hős tűzoltók tette bejárta a közösségi médiát.
A Ráckevei Duna budapesti, vagyis soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt. A kutya a jeges vízbe esett, és ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe. Ekkor jelentek meg a hős tűzoltók, akik kiszabadították az ebet. 

A hős tűzoltók egy kutyának segítettek kijutni a jeges vízből – Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook
A hős tűzoltók egy kutyának segítettek kijutni a jeges vízből
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A XXI. kerületből jöttek a hős tűzoltók

A Reuters brit ügynökség X-oldalára tette ki a videót, amelyen a XXI. kerületi tűzoltók csodálatos tette látható.

