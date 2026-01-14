Már a nemzetközi sajtó is a hős magyar tűzoltókról cikkezik

A Ráckevei Duna budapesti, vagyis soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt. A kutya a jeges vízbe esett, és ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe. Ekkor jelentek meg a hős tűzoltók, akik kiszabadították az ebet.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A XXI. kerületből jöttek a hős tűzoltók

A Reuters brit ügynökség X-oldalára tette ki a videót, amelyen a XXI. kerületi tűzoltók csodálatos tette látható.

Hungarian firefighters braved freezing conditions to save a dog that fell into frigid water and broken ice, as extreme winter weather swept across the country pic.twitter.com/TBI8a5FpCt — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

