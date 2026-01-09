Ilyet ritkán látni: elképesztő hószobrot építettek Magyarországon

A paksi utcában felállított hószobor egy hóangyalt ábrázol, amelyet egy helyi alkotó formált meg többórás munkával. A látványos téli alkotás egy családi ház előtt kapott helyet, és célja az volt, hogy örömet szerezzen mindazoknak, akik arra járnak. A szobor elkészítéséhez a környékről összegyűjtött havat használták fel - tájékoztat a TEOL.

A paksi utcában felállított hószobor sok járókelőt megállít

Fotó: Molnár Gyula / TEOL

Ki készítette a paksi hóangyalt?

A hóangyal megalkotója Feil József, aki fafaragó népi iparművészként már számos kézműves alkotással bizonyította tehetségét.

A paksi fafaragó számára nem volt idegen a hószobrászat sem: korábban már betlehemfigurákat is készített hóból, most pedig a kedvező időjárás újra lehetőséget adott a téli alkotásra.

Hogyan készül egy hószobor?

A hóangyal szobor elkészítése több lépésből áll. Először elegendő mennyiségű, jól tapadó havat kell összegyűjteni, majd az alapformát hólapáttal alakítják ki. A részletek kidolgozásához kés és kézi formázás szükséges. Az egész folyamat körülbelül 3–4 órát vesz igénybe, és a hó sajátossága miatt az esetleges hibák könnyen javíthatók.

