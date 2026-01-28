Hírlevél
hun - ren

Brüsszel döntésére várnak a hazai kutatóintézetek

Az európai uniós pályázatokban való részvétel jogfolytonossága körül bizonytalanság alakult ki a hazai kutatóintézeteknél. A HUN-REN és az Európai Bizottság egyeztetésein most az a kérdés, mikor zárulhat le a technikai validációs folyamat.
hun - ren magyar kutatási hálózat

Folyamatban vannak az egyeztetések a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Európai Bizottság illetékes szervei között annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek uniós pályázatokban való részvétele a szervezeti átalakulást követően is jogfolytonosan biztosított maradjon. A tét nem kisebb, mint a magyar kutatóhelyek zavartalan hozzáférése az európai kutatási forrásokhoz, köztük a Horizont Európa programhoz.

Jogállásváltozás után technikai akadályok

A HUN-REN megújulása a 2024 decemberében elfogadott törvény alapján valósult meg. Ennek értelmében a szervezet 2025. október 27-étől új jogi formában működik: nem költségvetési szervként, hanem sajátos jogállású jogi személyként. A kutatási hálózathoz tartozó mind a 15 intézet önálló jogi személyiséget kapott, teljes jogkörrel és egyetemleges jogutódlással.

A jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy az átalakulás általános jogutódlással történt, vagyis a kutatóintézetek változatlan feladatkörrel, jogokkal és kötelezettségekkel folytatták működésüket. A kutatási munka és a nemzetközi együttműködések – beleértve az uniós programokat – jogfolytonosan fennmaradtak.

Elhúzódó uniós validáció

A jogállásváltozással összefüggésben technikai adatváltozások átvezetése vált szükségessé az uniós pályázati rendszerben. Ezek az adminisztratív lépések elsősorban a pályázati azonosítókhoz kapcsolódnak, amelyek kezelése az Európai Bizottság illetékes validációs egységének hatáskörébe tartozik.

A HUN-REN és valamennyi kutatóintézete már a bírósági bejegyzést követően haladéktalanul kezdeményezte az adatváltozások átvezetését, minden szükséges dokumentum benyújtásával. Ezt követően több körben zajlott egyeztetés a folyamat mielőbbi lezárása érdekében, a végső döntés azonban mindeddig nem született meg.

Jogilag egyértelmű helyzet, mégis várakozás

A HUN-REN vezetése szerint a magyar jogi helyzet egyértelmű: a kutatóintézetek önálló jogi személyisége és jogutódlása vitathatatlan, működésük az átalakulás során nem szakadt meg. A jogi forma változása nem érintette sem a kutatási feladatokat, sem a nemzetközi kötelezettségeket.

Ennek ellenére a validációs eljárás elhúzódása jelentős bizonytalanságot okoz a teljes kutatási hálózat számára az európai pályázatokban való részvétel tekintetében.

A Horizont Európa részvétel a tét a HUN-REN számára

A késlekedés különösen érzékenyen érinti a hazai kutatóhelyeket, mivel az uniós finanszírozású kutatási programok alapvető szerepet játszanak a nemzetközi együttműködésekben és a projektek finanszírozásában. A HUN-REN vezetése és az intézmények számára kiemelt prioritás, hogy a technikai és adminisztratív kérdések mielőbb rendeződjenek.

A következő időszak kulcsfontosságú lehet: a döntés nem csupán adminisztratív jellegű, hanem közvetlen hatással van arra is, hogy a magyar kutatás mennyire tud aktív és versenyképes szereplő maradni az európai tudományos térben.

 

