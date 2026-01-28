Brüsszel döntésére várnak a hazai kutatóintézetek

Folyamatban vannak az egyeztetések a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Európai Bizottság illetékes szervei között annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek uniós pályázatokban való részvétele a szervezeti átalakulást követően is jogfolytonosan biztosított maradjon. A tét nem kisebb, mint a magyar kutatóhelyek zavartalan hozzáférése az európai kutatási forrásokhoz, köztük a Horizont Európa programhoz.

Éles támadás a kutatóhálózat ellen: mi történik a HUN-REN körül?

Jogállásváltozás után technikai akadályok

A HUN-REN megújulása a 2024 decemberében elfogadott törvény alapján valósult meg. Ennek értelmében a szervezet 2025. október 27-étől új jogi formában működik: nem költségvetési szervként, hanem sajátos jogállású jogi személyként. A kutatási hálózathoz tartozó mind a 15 intézet önálló jogi személyiséget kapott, teljes jogkörrel és egyetemleges jogutódlással.

A jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy az átalakulás általános jogutódlással történt, vagyis a kutatóintézetek változatlan feladatkörrel, jogokkal és kötelezettségekkel folytatták működésüket. A kutatási munka és a nemzetközi együttműködések – beleértve az uniós programokat – jogfolytonosan fennmaradtak.

Elhúzódó uniós validáció

A jogállásváltozással összefüggésben technikai adatváltozások átvezetése vált szükségessé az uniós pályázati rendszerben. Ezek az adminisztratív lépések elsősorban a pályázati azonosítókhoz kapcsolódnak, amelyek kezelése az Európai Bizottság illetékes validációs egységének hatáskörébe tartozik.

A HUN-REN és valamennyi kutatóintézete már a bírósági bejegyzést követően haladéktalanul kezdeményezte az adatváltozások átvezetését, minden szükséges dokumentum benyújtásával. Ezt követően több körben zajlott egyeztetés a folyamat mielőbbi lezárása érdekében, a végső döntés azonban mindeddig nem született meg.

Jogilag egyértelmű helyzet, mégis várakozás

A HUN-REN vezetése szerint a magyar jogi helyzet egyértelmű: a kutatóintézetek önálló jogi személyisége és jogutódlása vitathatatlan, működésük az átalakulás során nem szakadt meg. A jogi forma változása nem érintette sem a kutatási feladatokat, sem a nemzetközi kötelezettségeket.