A miniszter szerint akadályozzák a magyar kutatóhálózat megújulását

Újabb politikai és szakmai vita bontakozott ki a hazai kutatóintézetek uniós pályázati részvétele körül. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán élesen bírálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma működését, valamint az Európai Bizottság egyik adminisztratív szervezetének eljárását a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat átalakulásával összefüggésben.

A HUN-REN körüli vita nem csupán intézményi vagy politikai kérdés, hanem a magyar kutatás jövőjét is érinti.

Elmaradó azonosítók, hónapok óta tartó várakozás

A miniszter bejegyzése szerint az Európai Bizottság Central Validation Service nevű szervezete hónapok óta nem adja ki azokat a technikai azonosítókat, amelyek elengedhetetlenek az uniós kutatási pályázatok benyújtásához. Ezek hiányában a HUN-REN kutatóintézetei nehéz helyzetbe kerülnek, mivel nem tudnak új pályázatokban részt venni, illetve meglévő projektekhez kapcsolódó adminisztratív lépéseket megtenni.

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a kutatóhálózat vezetése már november eleje óta folyamatos egyeztetéseket folytat az érintett uniós szervezettel. Állítása szerint a jogi helyzet egyértelmű: a HUN-REN átalakulása jogfolytonosan történt, a kutatóintézetek önálló jogi személyisége és jogutódlása a magyar jogszabályok alapján nem vitatható.

Kritika az ADF felé

A bejegyzésben a miniszter külön kitért az Akadémiai Dolgozók Fórumára is. Megfogalmazása szerint a szervezet korábban is akadályozta a kutatóhálózat megújulását, a jelenlegi helyzetben pedig nem az Európai Bizottságot vagy annak adminisztratív eljárását kéri számon, hanem inkább „kárörömmel” figyeli a kialakult bizonytalanságot.

A miniszter szerint ez a hozzáállás nem segíti a magyar kutatók érdekeit, különösen egy olyan helyzetben, amikor az uniós pályázatokban való részvétel folyamatossága alapvető fontosságú a hazai tudományos élet számára.

A minisztérium továbbra is támogatja a HUN-REN-t

Hankó Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium továbbra is támogatja a HUN-REN-t abban, hogy az ügy mielőbb rendeződjön. A cél változatlan: biztosítani kell, hogy a magyar kutatóintézetek zavartalanul vehessenek részt az európai kutatási programokban, és a szervezeti megújulás ne járjon gyakorlati hátrányokkal.