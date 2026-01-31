Hírlevél
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Sport

Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

Készüljön fel a hétvégére – ezt mindenki meg fogja érezni

A hétvége nagy részében borult, téli jellegű időre kell számítani, helyenként csapadékkal és élénk széllel. Azonban az időjárásban jövő hét elején már fokozatos javulás körvonalazódik.
Az időjárás alakulását a következő napokban egy gyengülő csapadékzóna és hidegfront határozza meg. Bár jelentős havazás nem várható, több térségben előfordulhat kisebb eső, havas eső vagy havazás, miközben a hőmérséklet jellemzően fagypont körül alakul - tájékoztat a HungaroMet.

időjárás, havas eső
Borult ég és téli hangulat jellemzi az időjárás alakulását a hétvégén
Fotó: Unsplash

Szombati időjárás: borult ég, csapadék többfelé

A mai nap folyamán erősen felhős vagy borult marad az égbolt, csak az északkeleti határ mentén szakadozhat fel időnként a felhőzet. A csapadékzóna ugyan fokozatosan gyengül, de összességében több helyen lehet kisebb eső, havas eső vagy havazás.

A nyugati megyékben, valamint napközben északkeleten csökken leginkább a csapadék esélye. A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor északkeleten élénk északkeleti szél is előfordulhat. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, estére -2 és +2 fok közé hűl a levegő, míg északkeleten ennél hidegebb lehet.

Hidegfront terheli a szervezetet

Szombaton hidegfronti hatás érvényesül, ami különösen megterhelő lehet az arra érzékenyek számára. A tapasztalatok szerint ilyenkor gyakoribb a fejfájás, szédülés és a vérnyomás ingadozása. A szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi panaszok jelentkezhetnek, és a stroke kockázata is magasabb lehet. Krónikus betegségek, például ízületi fájdalmak tünetei is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.

Vasárnap: marad a felhőzet, kevés csapadékkal

Vasárnap északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, az ország nagyobb részén azonban még mindig felhős marad az ég. Helyenként – főként délen – hószállingózás előfordulhat. A reggeli órákban -1 fok körüli hőmérséklet várható, délután pedig nagyjából +1 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Hétfő: felszakadozó felhőzet és enyhe melegedés

Hétfőn a nap elején még nem zárható ki gyenge hóesés, később azonban dél, délkelet felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válhat. Hajnalban -4 fok körüli minimumokra kell számítani, napközben pedig +2 fokig melegszik a levegő.

