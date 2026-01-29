Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

Nagyrészt borult, több helyen párás időre számíthatunk. Több helyen fordulhat elő – jellemzően – gyenge eső. Az éjszakai óráktól azonban a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a hegyekben kisebb havazás valószínű. Helyenként megélénkülhet az alapvetően az északias szél, tehát változékony időjárás várható – tájékoztat az MTI a HungaroMet Zrt. Információi alapján.

Az időjárás nagyrészt borult, párás, és több helyen gyenge esőre, valamint a Dunántúlon havas esőre is számíthatunk.

Fotó: Unsplash

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és 3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 7 fok között valószínű.

Változékony időjárás várható Európa-szerte

Észak-Európa felett anticiklon terül el, amelyet hideg légtömeg tölt ki, száraz a levegő, csapadék csak elvétve alakul ki. A csúcshőmérséklet általában 0, több helyen mínusz 10 fok alatt marad.

Kontinensünk más részein ciklonok teszik változékonnyá az időjárást. Sok a felhő, és több helyen esik az eső. Az enyhébb légtömeg miatt elsősorban csak a hegyekben havazik.

A csapadék mennyisége a Mediterráneumban és az Alpok déli lejtőin a legtöbb, helyenként 40-60 milliméter is előfordul.

Péntek estig a Kárpát-medencében is több helyen lehet csapadék, de a mennyisége nem lesz jelentős. Észak felől elkezdődik a hideg légtömeg beáramlása, ezért az eső mellett havas eső, főként a hegyekben havazás is várható.

Azt hitte, hogy jön a tavasz? Mutatjuk a hétvégi időjárást

A hét második napján olyan megtévesztő volt a napsütéses, enyhe idő, hogy sokan már a tavasz illatát érezték a levegőben. Az időjárás-előrejelzés szerint azonban még várnunk kell a tavasz beköszöntésére, sőt, visszatér a télies hideg.