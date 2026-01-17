Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

Szombaton reggel még mindenhol borult lesz az ég, szitálás, vagy ónos szitálás is előfordul. Napközben ÉK felől csökken a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, de az ország középső sávjában végig maradhat a ködfelhős, borongós időjárás – Köpönyeg.hu. Reggel -2, délután +1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ismét egyre hidegebb lesz az időjárás

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Vasárnap főleg északkeleten és a Dunántúlon lehet napsütés, máshol tartósan ködös, ködfelhős idő várható - ezeken a tájakon szállingózhat a hó is.

Reggel -15 és -5, délután -5 és +1 fok között várható a hőmérséklet, a borultságtól függően.

Hétfőn napos, és tartósan borult, párás körzetek lehetnek. A borult, párás tájakon hószállingózás és zúzmara-lerakódás is lehet. Egész nap fagyni fog: -9 és 0 fok között valószínű mindössze a csúcsérték.

Kedden sok napsütésre van kilátás, inkább csak néhol marad meg a ködfelhőzet.

Rendkívül hideg lesz, hiszen éjszaka akár -20 fok is lehet, délután is csak -6 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a dermesztően hideg idő, ugyanakkor ismét több helyen várható napsütés. Emellett maradnak felhős, ködös területek is. -9, 0 fok ígérkezik délután.