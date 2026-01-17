Hírlevél
Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

Továbbra is nagyon hideg lesz, sok köddel. Az időjárás megint brutális fagyokat, havazást és ónos esőt hoz.
Szombaton reggel még mindenhol borult lesz az ég, szitálás, vagy ónos szitálás is előfordul. Napközben ÉK felől csökken a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, de az ország középső sávjában végig maradhat a ködfelhős, borongós időjárás – Köpönyeg.hu. Reggel -2, délután +1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Siófok, 2026. január 7.A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után 2026. január 7-én.MTI/Vasvári Tamás
Ismét egyre hidegebb lesz az időjárás
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Vasárnap főleg északkeleten és a Dunántúlon lehet napsütés, máshol tartósan ködös, ködfelhős idő várható - ezeken a tájakon szállingózhat a hó is.

Reggel -15 és -5, délután -5 és +1 fok között várható a hőmérséklet, a borultságtól függően.

Hétfőn napos, és tartósan borult, párás körzetek lehetnek. A borult, párás tájakon hószállingózás és zúzmara-lerakódás is lehet. Egész nap fagyni fog: -9 és 0 fok között valószínű mindössze a csúcsérték.

Kedden sok napsütésre van kilátás, inkább csak néhol marad meg a ködfelhőzet.

Rendkívül hideg lesz, hiszen éjszaka akár -20 fok is lehet, délután is csak -6 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán folytatódik a dermesztően hideg idő, ugyanakkor ismét több helyen várható napsütés. Emellett maradnak felhős, ködös területek is. -9, 0 fok ígérkezik délután.

