Azt hitte, hogy jön a tavasz? Mutatjuk a hétvégi időjárást

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hét második napján olyan megtévesztő volt a napsütéses, enyhe idő, hogy sokan már a tavasz illatát érezték a levegőben. Az időjárás-előrejelzés szerint azonban még várnunk kell a tavasz beköszöntésére, sőt, visszatér a télies hideg.
A hét második felében markáns időjárás-változás várható: a csapadékos, párás időt fokozatos lehűlés, majd hószállingózás válthatja fel – írja a Köpönyeg

A hétvégére elromlik az időjárás – Fotó: Csudai Sándor
A hétvégére elromlik az időjárás 
Fotó: Csudai Sándor

Szürke időjárás várható

Csütörtökön eleinte még többfelé eshet, később főként az északi országrészben fordul elő csapadék. Délen rövid időre a nap is kisüthet. A levegő párás marad, a hőmérséklet 5 fok körül alakul.

Pénteken borult, szürke idő ígérkezik, szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre élénkebb lesz, a csúcsértékek 5–6 fok körül maradnak.

Szombaton tovább romlik az idő: a borult ég mellett a szitálást egyre többfelé válthatja fel hószállingózás. Az északi szél megerősödik, hideg levegő érkezik, délután már csak 1–3 fok várható.

Vasárnap északkelet felől csökken a felhőzet és több helyen kisüt a nap, ugyanakkor délnyugaton borongós maradhat az idő, itt újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok közelébe süllyed.

