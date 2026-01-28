Azt hitte, hogy jön a tavasz? Mutatjuk a hétvégi időjárást

A hét második felében markáns időjárás-változás várható: a csapadékos, párás időt fokozatos lehűlés, majd hószállingózás válthatja fel – írja a Köpönyeg.

A hétvégére elromlik az időjárás

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szürke időjárás várható

Csütörtökön eleinte még többfelé eshet, később főként az északi országrészben fordul elő csapadék. Délen rövid időre a nap is kisüthet. A levegő párás marad, a hőmérséklet 5 fok körül alakul.

Pénteken borult, szürke idő ígérkezik, szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre élénkebb lesz, a csúcsértékek 5–6 fok körül maradnak.

Szombaton tovább romlik az idő: a borult ég mellett a szitálást egyre többfelé válthatja fel hószállingózás. Az északi szél megerősödik, hideg levegő érkezik, délután már csak 1–3 fok várható.

Vasárnap északkelet felől csökken a felhőzet és több helyen kisüt a nap, ugyanakkor délnyugaton borongós maradhat az idő, itt újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok közelébe süllyed.

Megőrült az időjárás: évtizedek óta nem láttak ilyet

A globális felmelegedés hatásai ma már a Föld minden pontján érezhetők, de sehol sem olyan drámai a változás, mint a legészakibb területeken.

Szánkóbaleset a téli mókából

A szánkóbaleset akkor történt, amikor egy 15 éves fiú egy golfpályán szánkózás közben belecsúszott egy fedetlen vízelvezető csőbe.