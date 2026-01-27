Időjárás: brutális hidegfront csap le, újra télies arcát mutatja az ország

Szerdán jelentősen megváltozik az időjárás: a déli óráktól egyre többfelé elered az eső, Északkelet-Magyarországon pedig eleinte ónos eső is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, miközben a keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül – írja a Köpönyeg.

Az időjárás gyors fordulatot vesz — az esőt ónos eső és hó válthatja fel a hét végére. Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: párás, esős folytatás csütörtökön

Csütörtökön eleinte sokfelé várható eső, majd délután már inkább az északi tájakon marad meg a csapadék. Délen rövid időre a nap is előbukkanhat, de párás marad a levegő, +5 fok körüli maximumokkal.

Havas fordulat a hét végén

Pénteken borult, párás időre van kilátás, elszórt szitálással és élénkülő északnyugati széllel. Szombaton az esőt egyre inkább hószállingózás válthatja fel, miközben az északi széllel hidegebb levegő érkezik.

Fagyos vasárnap, vegyes képpel

Vasárnap északkelet felől csökken a felhőzet, többfelé kisüthet a nap, de délnyugaton borongós maradhat az idő, újabb hószállingózással. A hőmérséklet 0 fok köré esik vissza.

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Egyesült Államokat szombaton elérte az a sarkvidéki eredetű időjárás, amit előre megjósoltak. A hatalmas hóvihar miatt több mint 800 ezren maradtak áram nélkül, többen meghaltak és több ezer repülőjáratot kellett törölni.