Kellemesen kezdődik a hét, aztán ismét brutálisan nagyot fordul az időjárás

Hétfőn erősen felhős, vagy borult lesz az ég, főleg a Dunántúlon sűrű ködfoltok is képződnek. A nap első felében a Dunától keletre még többfelé eshet az eső, majd kelet felé mozdul a csapadék - írja a Köpönyeg.hu. 4 és 9 fok között alakul az időjárás.

Esős időjárás várható a napokban

Fotó: Unsplash

Kedden a ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül.

5-10 fok várható délután.

Szerdán délnyugat felől beborul az ég, és kb. a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére országos esőzés lehet. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtökön eleinte borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. Napközben délnyugat felől szakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.

Pénteken erősen felhős, párás időre van kilátás. Elszórtan fordulhat elő szitálás, kisebb eső. +5, +6 fok körül alakul a csúcsérték.