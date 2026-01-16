Órákon belül ellepi az országot a dermesztő hideg – veszélyes időjárás érkezik

Az időjárás a következő napokban komoly kihívások elé állítja a közlekedőket és a szabadtéri programot tervezőket. A hidegpárna miatt több térségben tartós köd, zúzmara és hószállingózás alakulhat ki, miközben a hőmérséklet egyre mélyebbre süllyed – írja a Köpönyeg.

Időjárás: köd, ónos szitálás és fagy egyszerre nehezíti a közlekedést több térségben. Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás szombaton — ónos szitálás és lassú javulás

Szombat reggel még mindenhol borult lesz az ég, szitálás, illetve ónos szitálás is előfordulhat. Napközben északkelet felől csökken a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, ugyanakkor az ország középső részén végig megmaradhat a ködfelhős idő.

Reggel körülbelül –2 fok, délután +1 fok várható.

Időjárás vasárnap — köd, hószállingózás, nagy hideg

Vasárnap főként északkeleten és a Dunántúlon lehet több napsütés, máshol tartósan ködös, borult maradhat az idő. A ködös tájakon hószállingózás is előfordulhat.

A reggeli minimum –15 és –5 fok, délután –5 és +1 fok között alakulhat, erősen függően a felhőzettől.

Időjárás hétfőn — zúzmara és egész napos fagy

Hétfőn váltakozva lesznek napos és tartósan borult, párás körzetek. A borult tájakon zúzmara-lerakódás és hószállingózás sem kizárt.

Egész nap fagyni fog: a csúcshőmérséklet –9 és 0 fok között marad.

Időjárás kedden — napsütés, de extrém hideg

Kedden sok napsütés várható, csak néhol maradhat meg a ködfelhőzet. Az időjárás azonban rendkívül hideg lesz: éjszaka akár –20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, délután is csak –6 fok körül alakul.

Időjárás szerdán — folytatódik a dermesztő hideg

Szerdán is marad a kemény télies idő, több helyen napsütéssel, de ködös, felhős területekkel tarkítva.

Délután –9 és 0 fok közötti értékek várhatók.

Az elmúlt napok havas, fagyos időjárását követően a következő napokban továbbra is télies körülmények várhatók. Az előrejelzések szerint az időjárás változása fokozatos lesz: előbb mérsékelt enyhülés, majd lassú hőmérséklet-emelkedés várható.