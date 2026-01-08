Ez fájni fog, jön a sarkvidéki fagyos időjárás

A legkeményebb téli arcát mutatja a következő napokban az időjárás.

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Az előrejelzések szerint pénteken reggel a rendkívül hideg, –22 és –6 fok közötti hőmérsékletekre számíthatunk, majd napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen kisebb havazás, délnyugaton akár ónos eső vagy fagyott eső is előfordulhat. Délután is fagyni fog, –3 fok köré enyhülhet a dermesztő hideg – írja a Köpönyeg.

A hétvégén a hideg tovább tart: szombaton erősen felhős, borult idő várható, zúzmarás köddel kísérve, és ismét havazásra számíthatunk, míg vasárnap az északnyugati szél hatására a hóesés országszerte elterjedhet, hófúvásokat okozva.

A reggeli hőmérsékletek –10 fok körül alakulnak, délután is csak –5 fok körüli maximumok valószínűek.

Fogcsikorgató téli időjárás

A hétvégén, szombaton rendhagyó módon munkanap vár sokakra. A zord téli időjárás miatt a kormányinfón is felvetődött, újságírók rákérdeztek Gulyás Gergelynél, hogy a kormány megfontolja-e a most szombati munkanap visszavonását. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: mindig vizsgálni kell, hogy adottak-e a feltételek az iskolába járáshoz és a munkavégzéshez. A politikus hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olyan akadály, amely indokolttá tenné a munkanap eltörlését.