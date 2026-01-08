Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elment az eszük: Brüsszel az Egyesült Államok ellen készül háborúra

Olvasta?

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

időjárás

Ez fájni fog, jön a sarkvidéki fagyos időjárás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A következő napokban erőteljes lehűlés érkezik, amely fogcsikorgató téli hideget hoz az egész országban. Az időjárás-előrejelzések szerint nemcsak éjszaka, hanem nappal is tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet, és egyes területeken akár -20 fokos fagy is kialakulhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásfagyhőmérséklettél

A legkeményebb téli arcát mutatja a következő napokban az időjárás.

Hóhelyzet Budapesten, HóhelyzetBudapesten, hó, havazás, időjárás, 2026 január, időjárás
A legkeményebb arcát mutatja az időjárás ebben az évben
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Az előrejelzések szerint pénteken reggel a rendkívül hideg, –22 és –6 fok közötti hőmérsékletekre számíthatunk, majd napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen kisebb havazás, délnyugaton akár ónos eső vagy fagyott eső is előfordulhat. Délután is fagyni fog, –3 fok köré enyhülhet a dermesztő hideg – írja a Köpönyeg.

A hétvégén a hideg tovább tart: szombaton erősen felhős, borult idő várható, zúzmarás köddel kísérve, és ismét havazásra számíthatunk, míg vasárnap az északnyugati szél hatására a hóesés országszerte elterjedhet, hófúvásokat okozva. 

A reggeli hőmérsékletek –10 fok körül alakulnak, délután is csak –5 fok körüli maximumok valószínűek.

Fogcsikorgató téli időjárás

A hétvégén, szombaton rendhagyó módon munkanap vár sokakra. A zord téli időjárás miatt a kormányinfón is felvetődött, újságírók rákérdeztek Gulyás Gergelynél, hogy a kormány megfontolja-e a most szombati munkanap visszavonását. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: mindig vizsgálni kell, hogy adottak-e a feltételek az iskolába járáshoz és a munkavégzéshez. A politikus hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olyan akadály, amely indokolttá tenné a munkanap eltörlését. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!