Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

Az időjárás már szerda reggeltől komolyabbra fordult: sokfelé kiadós havazás volt, napközben ugyan csökkent a csapadékhajlam, de a középső országrészben akár estig is gyengülő havazás valószínű. A Tiszántúlon késő este újabb kiterjedt havazás kezdődhet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, hófúvásokat okozva. A hőmérséklet egész nap fagypont alatt marad, -6 és -1 fok között alakul, a közlekedési feltételek pedig kifejezetten rosszak lesznek – tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás: érkezik a havazás harmadik hulláma

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Csütörtök: extrém hideg és hófúvás

A HungaroMet Zrt. MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint

csütörtökre virradóra a nyugati határszélen akár mínusz 15–20 fokig is lehűlhet a levegő,

miközben a feltámadó szél miatt nagy területen alakulhat ki hófúvás. Keleten – főként a Tiszántúlon, Borsod térségében és a Tisza mentén – 2–10 centiméter, a határ mentén akár 10–15 centiméter friss hó is hullhat.

A nap folyamán az ország több vármegyéjére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki a hófúvás veszélye miatt. A viharos szél a friss hóval borított területeken magas hótorlaszokat emelhet, ami tovább nehezítheti a közlekedést.

Péntek: újabb havazás és veszélyes csapadék

Pénteken nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé indulhat újabb havazás. A délnyugati és déli tájakon ónos eső és fagyott eső is kialakulhat, ami különösen balesetveszélyes.

A reggeli órákban a vastag hóval borított keleti területeken akár mínusz 20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, délután pedig országszerte marad a fagy.

Hétvégi időjárás:

Szombaton a nap első felében szinte országszerte havazás várható, majd nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél egyre többfelé megerősödik, amely hófalakat és hótorlaszokat emelhet. A hőmérséklet 0 fok közelébe enyhülhet.

Vasárnap továbbra is zord időjárás lesz jellemző: erős északnyugati széllel, hófúvásokkal, ugyanakkor szakadozó felhőzettel és néhol napsütéssel. A délutáni csúcshőmérséklet mindössze -7 és 0 fok között alakul.

A meteorológusok arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban csak indokolt esetben induljanak útnak, és folyamatosan kövessék a hivatalos veszélyjelzéseket, mert az időjárás a megszokottnál jóval komolyabb kihívásokat tartogat.

