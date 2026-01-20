Irgalmatlan fagyok jönnek, mutatjuk a hét leghidegebb napját

Kedden az ország középső vidékein tartósan megmaradhat a köd és az alacsony szintű felhőzet, míg más területeken több órára kisüthet a nap. A borongósabb körzetekben hószállingózásra és zúzmaraképződésre is számítani lehet – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban rendkívüli hideg időjárás várható, helyenként -20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, napközben is fagyos marad a levegő.

Fagyos marad az időjárás

Fotó: MTI/Varga György

Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés.

A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni, reggel -22 és -8 fok közötti minimumokkal.

Csütörtökön rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban -10 fok körüli hideg várható, délután pedig megközelítheti a 0 fokot a hőmérséklet.

Pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék. A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel. Reggel -6, kora délután pedig nagyjából +1 fok lehet jellemző.

Szombaton felhős égbolt lesz jellemző, helyenként vegyes csapadék is kialakulhat. A hajnali órákban -7 és -2 fok közötti értékek várhatók, míg napközben 0 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.