Akár -20 foknál is hidegebb lehet, dermesztően fagyos napok jönnek a héten

Hétfőn a reggeli zúzmarás köd lassan megszűnik, és nagyrészt napos időjárás alakul ki. Gyenge marad a szél - írja a Köpönyeg.hu. Egész napos fagy lesz -8, 0 fokkkal.

Rendkívül hideg időjárás lesz

Fotó: Perry Z / Pexels

Kedden főleg az ország középső tájain maradhat meg a köd, és a rétegfelhőzet, máshol inkább napsütés valószínű. A borús tájakon hószállingózás és zúzmara is lehet.

Reggel rendkívül hideg lesz akár -20 foknál is hidegebb lehet, nappal is fagyos lesz a levegő.

Szerdán inkább az ország nyugati felén lesz borongós, ködös az idő, keleten nagyobb esély van a napsütésre. Folytatódik a dermesztő idő egész napos faggyal, reggel -22, -8 fok esélyes.

Csütörtökön rétegfelhős, ködös időre van kilátás, hószállingózás előfordulhat. Reggel -10, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken borult lesz az ég, és délutántól egyre többfelé lehet csapadék: a havazás mellet ónos eső, majd havas eső is lehet. Reggel -6, délután +1 fok valószínű.