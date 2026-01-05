Mínusz 20 fokig zuhan a hőmérséklet! Több napos havazás és ónos eső jön

Hétfőn dél felől beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás. Késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma - írja a Köpönyeg.hu. Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul az időjárás, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra készülhetünk!

Hideg időjárás és havazás: így indul az új év Magyarországon

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Kedden marad a borult idő, de ÉNy-on akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a kb. Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Az ÉNy-i szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. ÉNy-on lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az ÉNy-i szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.

Eközben tovább hűl a levegő: reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön reggelig a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet -11 fok körüli értékekkel, délután is csak -3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, -20, -10 fok közötti értékekkel, délután is csak -8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet. Kemény téli időnk lesz.