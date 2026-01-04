Hírlevél
Rendkívüli

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

Vasárnap kissé enyhül az idő, sokfelé felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az időjárás ugyanakkor továbbra is télies marad, fagyos reggelekkel és helyenként élénk széllel.
Vasárnap északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, enyhül az időjárás és az ország nagy részén több órára is kisüthet a nap. A délkeleti és déli területeken ugyan tovább maradhat borult az ég, havazás egyre kevesebb helyen várható – írja a Köpönyeg. 

Enyhe, napos vasárnap után ismét télies fordulat várható az időjárásban.
Fotó: Unsplash

A nyugati, északnyugati szél néhol élénkebb lesz, de összességében kellemesebb, nyugodtabb idő ígérkezik, mint az előző napokon. A hőmérséklet napközben mínusz 1 és 4 fok között alakul, a tartósan borult részeken marad hidegebb. Estére gyorsan lehűl a levegő, mínusz 6 és mínusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet. 

Télies időjárással indít a január 

Hétfőn délről újra beborul az ég, és többfelé havazás kezdődik, főleg a déli országrészben. A reggel fagyos lesz, délután is alig emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet. 

Kedden szinte mindenhol borult idő várható, sok helyen hóval. Délkeleten nemcsak hó, hanem havas eső, sőt ónos eső is előfordulhat. 

Szerdán marad a borongós, igazi téli idő: havazás, köd, szállingózó hó és élénk szél is nehezítheti a közlekedést, miközben egész nap fagyos marad a levegő.  

 

