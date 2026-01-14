Jégpáncél lesz az utakon az ónos eső és hó miatt, majd döbbenetes fordulat jön az időjárásban

Szerdán sűrű ködre, és borult időjárásra számíthatunk, csak délnyugaton bukkanhat elő a nap. A nap második felétől főleg keleten fordul elő ónos eső, hószállingózás - írja a Köpönyeg.hu. Az ország nagy részén fagypont alatt marad a hőmérséklet, de DNy-on akár +5, +7 fok is lehet.

Egyelőre marad a hideg időjárás, többfelé ónos esővel

Fotó: MTI/Varga György

Csütörtökön marad a tartósan ködös, borult idő. Néhol ónos szitálás, szitálás előfordulhat.

Reggel -2, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk, de DNy-on továbbra is enyhébb lehet az idő.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható ködszitálással, ónos ködszitálással. Reggel, és délután is fagypont körül alakul a hőmérséklet, kivéve az enyhébb baranyai térséget.

Szombaton eleinte marad a borult, párás idő, majd délutántól ÉK felől szakadozhat a ködfelhőzet. Az ÉK-i szél megélénkül. +3, +4 fok köré melegszik a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, ÉK-en több, DNy-on kevesebb napsütéssel. Az élénk ÉK-i szél egyre hidegebb levegőt hozhat: délután újra 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.