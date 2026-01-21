Újra jön az ónos eső, aztán 180 fokos fordulatot vesz az időjárás

Szerdán tartósan ködös, ködfelhős és napos tájak váltakoznak, illetve napközben délnyugat felől rétegfelhőzet érkezik. Néhol hószállingózás előfordulhat – írja a Köpönyeg.hu. -5 és +2 fok között alakul az időjárás.

Hamarosan enyhülés jön az időjárásban

Fotó: Perry Z / Pexels

Csütörtökön rétegfelhős, néhol tartósan ködös időre számíthatunk, komoly csapadék nélkül.

Reggel -8, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken ismét sokfelé képződik köd, amely napközben is tartósan megmaradhat. Az erősen felhős, vagy borult égből néhol fordul elő hószállingózás, vagy ónos szitálás. -3 és +5 fok között mozog a hőmérséklet.

Szombaton borult, ködös időre van kilátás, elszórtan szitálással, eleinte ónos szitálással. Tovább enyhül az idő, délután már 0, +7 fok valószínű. A délies szél megélénkül.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és elszórtan lehet ismét csapadék: ÉK-en eleinte ónos eső, majd egyre inkább eső, szitálás. +4, +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.