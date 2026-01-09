Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

időjárás

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli hideggel, mindössze -22 fokkal indult a reggel, délután is mínuszok lesznek. Az időjárás fagyos marad, a hétvégére ónos eső is érkezik a havazás mellé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásfagyhavazásónos eső

Pénteken a rendkívül hideg reggel (-22 és -6 fok között mozoghat a hőmérséklet) után nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól több helyen várható kisebb havazás, délnyugaton ónos eső, fagyott eső is eshet – írja a Köpönyeg.hu. Az időjárás nagyon hideg marad, délután is fagyni fog: -3 fok köré enyhülhet a dermesztő fagy.

ónos eső , időjárás
Az időjárás nagyon hideg marad, délután is fagyni fog, ónos eső is lesz
Fotó: MTI/Varga György 

Szombaton erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Főleg estétől észak felől alakul ki kisebb havazás, hószállingózás.

-4 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza-közén marad a borongós idő, és egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz! Folytatódik az igen hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.

Hétfőn eleinte változóan, estétől erősen felhős lesz az ég, és estétől ÉNy felől kezdődhet kisebb havazás. Az ÉNy-i szél élénk marad. -5 fok körüli fagyos napunk lehet.

Kedden borult, ködös időre van kilátás zúzmarával és hószállingózással. Egész nap fagyni fog, délután is csak -9, -2°C valószínű.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!