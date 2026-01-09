-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Pénteken a rendkívül hideg reggel (-22 és -6 fok között mozoghat a hőmérséklet) után nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól több helyen várható kisebb havazás, délnyugaton ónos eső, fagyott eső is eshet – írja a Köpönyeg.hu. Az időjárás nagyon hideg marad, délután is fagyni fog: -3 fok köré enyhülhet a dermesztő fagy.

Fotó: MTI/Varga György

Szombaton erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Főleg estétől észak felől alakul ki kisebb havazás, hószállingózás.

-4 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza-közén marad a borongós idő, és egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz! Folytatódik az igen hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.

Hétfőn eleinte változóan, estétől erősen felhős lesz az ég, és estétől ÉNy felől kezdődhet kisebb havazás. Az ÉNy-i szél élénk marad. -5 fok körüli fagyos napunk lehet.

Kedden borult, ködös időre van kilátás zúzmarával és hószállingózással. Egész nap fagyni fog, délután is csak -9, -2°C valószínű.