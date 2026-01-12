Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél - írja a Köpönyeg.hu. Reggel ismét rendkívül hideg időjárás lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható.

Marad a rettentő hideg időjárás még egy darabig

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Kedden erősen felhős, vagy borult idő várható, és az ország ÉK-i 2/3-án sokfelé várható csapadék: keleten (a kb. Hatvan-Orosoháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 cm), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei!

-10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Szerdán sűrű köd borítja be az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön sűrű, tartós ködfoltokra, borult időre van kilátás. Továbbra is csak DNy-on lehet derűsebb idő. Elszórtan fordul elő ónos ködszitálás, hószállingózás. -5 és +3 fok között várható a csúcsérték, továbbra is ÉK-en lesz a leghidegebb.

Pénteken nem lesz változás az időjárásunkban: tartósan ködös, párás, borult idő várható. Ónos szitálás, szitálás fordulhat elő. Fagypont körül valószínű a hőmérséklet.