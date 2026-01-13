Havazás és ónos eső – több riasztást adott ki a meteorológia

A reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további 2 centiméternyi hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik – írja előrejelzésében a HungaroMet. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső.

A sárgával jelzett vármegyékben érvényes a riasztás havazás és ónos eső miatt

Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több mm-nyi csapadékra. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső.

Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 cm friss hó, lokálisan akár több is.