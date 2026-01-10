Kemény fagy, havazás és ónos eső - mutatjuk, milyen idő jön

Ma erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Estétől észak felől szórványosan alakul ki kisebb havazás, hószállingózás.

Reggel -19 és -5 fok között, délután -4 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza-közén marad a borongós idő, és egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó - a délelőtti órákban. Délutántól aztán ismét növekszik a felhőzet, és bárhol szállingózhat a hó.

A szél több helyen hófúvásokat okoz, nehéz lesz a közlekedés!

Folytatódik az igen hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet és estétől északnyugat felől kezdődhet kisebb havazás. Az északnyugati szél élénk marad. Reggel -20 és -5, délután -5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására

északkeleten többfelé havazhat, míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést.

Reggel -15, délután -3°C körül várható a hőmérséklet.

Szerdán borult időre van kilátás többfelé vegyes csapadékkal: északkelet elé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, havas eső eshet. Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet. (Köpönyeg.hu)