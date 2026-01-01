Havazással indul az új év – Mutatjuk, melyik nap lesz 10 centis hótakaró!

Újév napján reggelig a keleti és a középső tájakon még szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet. A délnyugati szél egyre inkább megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. +3 fok körül alakul az időjárás.

Hideg időjárás és havazás: így indul az új év Magyarországon

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Pénteken erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli tájakon többfelé várható eső, amit estefelé havas eső, havazás válthat fel. Élénk lesz a délkeleti szél.

+1 és +6 fok között változik a hőmérséklet.

Szombaton az ország déli határszélén tartósabb havazás lehet, akár 5-10 cm-es hótakaró is kialakulhat. Az ország nagy részén ugyanakkor alig lesz csapadék. Az ÉNy-i szél megélénkül. +3, +4 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Vasárnap délen borongós időre van kilátás, kisebb hószállingózással. Az ország északi felén már többórás napsütés is lehet. Az északi szél erős lesz. Reggel -4, délután már csak +1 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok feloszlása után délen rétegfelhős, máshol napos idő valószínű. Hószállingózás előfordulhat. A csúcsérték fagypont körül alakulhat.