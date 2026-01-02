Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Sport

Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

időjárás

Havazásra felkészülni! Mutatjuk, mikor borul fehérbe megint a táj!

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem enged a szorításából a tél. Magyarország időjárása ismét változékony képet mutat. Szombaton a déli határ mentén tartósabb havazás is kialakulhat, helyenként 5-10 centiméteres hótakaróval.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásmagyarországhavazástél

Igazi téli időjárást kapunk a hétvégén. Az előrejelzések szerint délen csapadékos, északon viszont száraz, napos idő ígérkezik.

Dobogókő, 2025. november 21.Havas asztalok és székek a hó födte Dobogókőn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is.MTI/Kocsis Zoltán, időjárás
Havas időjárás várható az ország déli részén
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI/Kocsis Zoltán

Szombaton a déli határ mentén tartósabb havazás is kialakulhat, helyenként akár 5–10 centiméteres hóval, míg az ország nagyobb részén csapadék csak elvétve fordul elő. A nappali maximumok többnyire 3-4 fok körül alakulnak, északnyugaton pedig az élénk szél érzésre hidegebbnek tűnhet a levegő – írja a Köpönyeg.

Délen csapadékos időjárás várható

A hegyekben biztosan megmarad a hótakaró. Vasárnap délen marad a borult idő gyenge hószállingózással, míg északon több órára kisüthet a nap, de melegünk nem lesz. 

A reggeli órákban a hőmérséklet akár -4 fok alá is süllyedhet, délután pedig 1 fok körül alakul. 

Az északi szél sokfelé megerősödik, így a szeles időérzet dominálhat. Összességében a hétvége időjárása délen csapadékos, északon hideg lesz, de több napsütésre számíthatunk, így a télies, ám napos elemek és csapadékosabb területek váltakozása jellemzi az országot.
Hétfőn a zúzmarás ködfoltok feloszlása után délen rétegfelhős, máshol napos idő valószínű. Hószállingózás előfordulhat. A csúcsérték fagypont körül alakulhat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!