Csúszós utak, borult ég: az időjárás beleszólhat a hétvégi terveinkbe

Marad a télies időjárás a hétvégén is. Szombaton túlnyomóan felhős, borult időre van kilátás, a napsütés esélye minimális.

Hétvégi időjárás: borult ég, eső és helyenként ónos eső

Fotó: Osman Rana / Unsplash

Többfelé számítani lehet esőre, elsősorban a keleti és északkeleti országrészben pedig ónos eső is kialakulhat, ami csúszóssá teheti az utakat. A hőmérséklet -1 és 6 fok között alakul, északkeleten tartósan fagypont körül maradhat – írja a Köpönyeg.

Marad a borult időjárás

Vasárnap sem várható jelentős javulás: marad a borult, nyirkos idő, és több helyen újabb eső érkezhet.

A ködfoltok főként a reggeli és az esti órákban lehetnek jellemzők, napközben pedig csak elszórtan szakadozhat fel a felhőzet.

A hőmérséklet kissé emelkedik, a legmelegebb órákban 4–6 fokot is mérhetünk, ám a csapadékos idő miatt a hőérzet továbbra is alacsony marad.

Brutális erejű vihar sújtott le Szicíliában, videón a káosz

Szicíliát heves időjárás sújtotta az elmúlt napokban, komoly károkat és fennakadásokat okozva a szigeten. A vihar miatt több településen kitelepítéseket rendeltek el, iskolákat zártak be, és a repülőforgalom is akadozott.