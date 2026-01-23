Hírlevél
időjárás

Csúszós utak, borult ég: az időjárás beleszólhat a hétvégi terveinkbe

A hétvégi idő több szempontból is kihívások elé állíthatja azokat, akik szabadtéri programot terveznek. Az időjárás alakulását ugyanis egy kiterjedt csapadékrendszer határozza meg, amely borult eget, esőt és helyenként ónos esőt is hozhat.
Marad a télies időjárás a hétvégén is. Szombaton túlnyomóan felhős, borult időre van kilátás, a napsütés esélye minimális.

hétvégi időjárás
Hétvégi időjárás: borult ég, eső és helyenként ónos eső
Fotó: Osman Rana / Unsplash

Többfelé számítani lehet esőre, elsősorban a keleti és északkeleti országrészben pedig ónos eső is kialakulhat, ami csúszóssá teheti az utakat. A hőmérséklet -1 és 6 fok között alakul, északkeleten tartósan fagypont körül maradhat – írja a Köpönyeg.

Marad a borult időjárás

Vasárnap sem várható jelentős javulás: marad a borult, nyirkos idő, és több helyen újabb eső érkezhet. 

A ködfoltok főként a reggeli és az esti órákban lehetnek jellemzők, napközben pedig csak elszórtan szakadozhat fel a felhőzet. 

A hőmérséklet kissé emelkedik, a legmelegebb órákban 4–6 fokot is mérhetünk, ám a csapadékos idő miatt a hőérzet továbbra is alacsony marad.

