Brutálisan hideg időjárás jön, még több hó érkezik

Szerdán reggelig sokfelé várható kiadós havazás, majd napközben csökken a csapadékhajlam, nyugaton, majd északkeleten is szakadozik a felhőzet, de a középső tájakon akár estig valószínű gyengülő havazás. Késő este a Tiszántúlon kezdődhet kiterjedt havazás. Az ÉNy-i szél sokfelé megélénkül, ami hófúvásokat okoz - írja a Köpönyeg.hu. Egész nap fagyos időjárás várható -6 és -1 fok közötti értékekkel. Rosszak lesznek a közlekedés feltételei.

Marad a havas időjárás még egy darabig

Fotó: MW Bulvár

Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, miközben a Tiszántúlon akár estig hullhat a hó. Az ÉNy-i szél nagy területen megerősödik, ami több helyen okoz hóátfúvásokat. Igen hideg időnk lesz.

Reggel -6, délután csak -3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé kezdődhet újabb havazás. A délnyugati, déli tájakon igen veszélyes ónos eső, fagyott eső is eshet.

Reggel rendkívül hideg lesz, a vastag hóval borított derűsebb keleti tájakon akár -20 fok is lehet, délután marad az országos fagy.

Szombaton a nap első felében szinte országos havazás várható, majd nyugat felől megszűnik a csapadék, és kissé a felhőzet is csökken. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél, ami hófalakat emelhet. 0 fok közelébe enyhülhet a levegő.

Vasárnap zord időnk lesz erős északnyugati széllel és hófúvásokkal. A felhőzet ugyanakkor tovább szakadozik, a nap is előbukkanhat. Visszatér a fagyos idő: délután csak -7, 0 fok várható.