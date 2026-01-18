Még hidegebb lesz mint eddig az egész télen, brutálisat zuhan a hőmérséklet

Vasárnap elsősorban északkeleten és a Dunántúl egyes részein számíthatunk hosszabb napos időszakokra, míg az ország többi részén tartós köd és alacsony szintű felhőzet maradhat meg. Ezeken a területeken időnként gyenge hószállingózás is előfordulhat - írja a Köpönyeg.hu. A hajnali órákban -15 és -5 fok közötti értékek várhatók, délután pedig -5 és +1 fok között alakul az időjárás, a felhőzet vastagságától függően.

Dermesztően hideg időjárás lesz

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Hétfőn változóan alakul az égkép: napos és tartósan borult, párás körzetek egyaránt előfordulnak. A felhősebb tájakon hószállingózás, valamint zúzmara kialakulása sem kizárt.

Egész nap fagyos marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet -9 és 0 fok között valószínű.

Kedden napos időre van kilátás, a ködfelhőzet csak néhol maradhat meg. Az időjárás rendkívül hideg lesz: éjszaka helyenként -20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg napközben is csupán -6 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Szerdán a dermesztő hideg továbbra is kitart, ugyanakkor több helyen ismét kisüthet a nap. Ezzel együtt maradnak felhősebb, ködös térségek is. A délutáni csúcshőmérséklet -9 és 0 fok között alakulhat.

Csütörtökön marad a kettősség: derült, napos és borult, párás területek egyaránt előfordulnak. A felhősebb körzetekben gyenge hószállingózás sem kizárt. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -21 és -8, délután pedig -8 és +1 fok közötti értékek valószínűek.