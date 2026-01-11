Hírlevél
Most jött a megrázó hír: kórházba került Fenyő Miklós

Háború

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

időjárás

Extrém hideg időjárás ront ránk hétfő reggel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Az előrejelzések szerint az időjárás a hét első felében sem lesz kegyes hozzánk.
Fagyos időjárással kezdődik a jövő hét. Az éjszaka első felétől főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet -15 fok alá a hőmérséklet.

Hóhelyzet Budapesten, HóhelyzetBudapesten, hó, havazás, időjárás, 2026 január, időjárás
Továbbra is a mínuszok határozzák meg az időjárásunkat
Fotó: Polyák Attila

Délnyugaton hétfő reggelre -20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű. 

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, és estefelé Észak-Nyugaton előfordulhat hószállingózás. 

Később mérséklődik a légmozgás. Délután -5 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Több vármegyében csípős lesz este az időjárás

Hétfőn estétől a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet. A meteorológiai szolgálat hétfőre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ezekben a vármegyékben -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet - írja az MTI. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet -15 fok alá csökkenhet hétfőn.

Később is Folytatódik a zord időjárás, reggelente kemény fagyra kell számítani.


 

 

