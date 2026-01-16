Azt hitte, lassan vége a télnek? Mutatjuk, hogy milyen lesz a hétvégi időjárás

A hétvégi időjárás összképe inkább a tél makacs jelenlétét idézi, mint annak búcsúját. Szombaton sokfelé borult, párás, ködös időre kell számítani, helyenként szitálással, ami tovább fokozza a hidegérzetet. Bár napközben néhol felszakadozhat a felhőzet, több térségben egész nap megmaradhat a szürke, nyirkos hangulat, a hőmérséklet 0 és -3 Celsius-fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Dermesztő fordulat az időjárásban: ködös, fagyos reggelek és csípős hideg vár a hétvégén. Fotó:Illusztráció/Unplash

Vasárnapra egyértelmű lehűlés érkezik. A hajnali órákban többfelé komoly fagy alakulhat ki, főleg a derültebb körzetekben, itt -7 fokot is mérhetnek.

Napközben sem várható jelentős enyhülés: a hőmérséklet sok helyen fagypont közelében marad, a ködös tájakon pedig még hidegebbnek érezhetjük a levegőt.

Elszórtan akár apró hópelyhek is megjelenhetnek, inkább hangulati, mintsem mennyiségi jelentőséggel.

Hétfőn és kedden hajnalban -10 Celsius-fok várható, és nappal sem lesz fagypont felett a hőmérséklet. Enyhülés a hét második felében várható.

Mit tegyünk ilyen időjárásban?

Ez a típusú időjárás nem a hosszú szabadtéri programoknak kedvez. Érdemes inkább a lassításra és a feltöltődésre koncentrálni. Ha rövid időre kisüt a nap, egy rövidebb séta sokat javíthat a közérzeten, de a fagyos, ködös reggelek miatt fokozott óvatosság ajánlott.

A hétvége ideális lehet olvasásra, filmezésre, főzésre vagy egyszerűen pihenésre.

A hideg és a kevés fény jobban megterheli a szervezetet, ezért fontos a meleg öltözet, a megfelelő folyadékbevitel és a csúszásmentes cipő.

A hétvégi időjárás összességében hideg és többnyire ködös arcát mutatja, helyenként rövid időre ugyan kisüthet a nap, de ez inkább kivétel lesz. A reggelek fagyosan indulnak, a nappalok pedig sokfelé borongósak maradnak, így jelentős enyhülésre nem érdemes számítani. A kevés napsütés miatt a hidegérzet tartósan megmarad, ezért a hétvége inkább lassabb tempót, fokozott óvatosságot és megfontolt közlekedést kíván.

