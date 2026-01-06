Ez még semmi! Brutális mennyiségű hó érkezik, magasabb hófalak is kialakulhatnak

Kedden borult, északnyugaton erősen felhős lesz az ég. A hajnali havazás után átmeneti csapadékszünet lesz, majd kb 11-12 órától dél felől erős havazás kezdődik. Sokfelé kiadós mennyiségű hó hullhat! ÉNy-on ugyanakkor alig várható csapadék - írja a Köpönyeg.hu. Az élénk ÉNy-i szél hófúvásokat okoz, tovább nehezítve a közlekedést. Mindössze -2 fok körül alakul a nap időjárása.

Megérkezett az igazi téli időjárás

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI/Kocsis Zoltán

Szerdán reggelig sokfelé várható jelentős havazás, majd napközben ismét kevesebb helyen hullhat a hó, nyugaton még a nap is előbukkanhat. Délutántól aztán ismét megvastagszik a felhőzet, és újabb kiterjedt havazás kezdődik. Estétől a keleti tájakon tetemes mennyiségű hó hullhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél, ami magasabb hófalakat emelhet. Egész nap fagyni fog, kifejezetten nehézkes lesz a közlekedés!

Csütörtökön nyugat felől lassan csökken a felhőzet, de a Dunától keletre a kora délutánig továbbra is hullhat a hó. Nyugaton több helyen lehet hófúvás, az erős szél miatt.

-1 és -6 fok közötti értékeket mérhetünk.

Pénteken a zord (-20, -10 fok) reggel után napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől elszórtan hószállingózás, havazás előfordulhat, sőt délen ónos eső, fagyott eső is eshet. -1 fok körül alakulhat a maximum.

Szombaton túlnyomóan borult időre van kilátás, többfelé havazással, amit délen fagyott eső, ónos eső, majd eső válthat fel. Északon kiadós havazás valószínű. Az ÉNy-i szél megerősödik, északon komoly hófúvásokat okozhat. 0 fok körül marad a csúcsérték.