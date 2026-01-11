Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

Az időjárás vasárnap hajnalban és reggel elsősorban a Dunántúlon, a Dunakanyarban és a főváros térségében okoz komolyabb gondokat. Az északnyugati szél élénk, erős marad, 50–60 km/h-s széllökésekkel, helyenként ennél is erősebb fuvallatokkal. Ez nagy területen alacsony hófúvást idéz elő, különösen a Dunántúli-középhegységben és a magasabban fekvő területeken – írja a HungaroMet.

Időjárás Magyarországon: hófúvás, jeges utak és erős szél a veszélyes téli napokon. Fotó:Illusztráció/Unplash

Napközben az időjárás továbbra sem nyugszik: a szél sokfelé viharossá fokozódhat, majd csak napnyugta után mérséklődik fokozatosan, de hétfő hajnalban még mindig hordhatja a havat.

Extrém hideg – akár -20 fok közelébe is süllyedhet a hőmérséklet

Az időjárás másik veszélyes oldala a rendkívüli lehűlés. Északkelet-Magyarországon, kiemelten Szabolcsban már reggel is -15 fok alatti értékek várhatók, egyes fagyzugos területeken pedig -20 fok közeli minimumok sem kizártak. Estétől délnyugaton is -15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Havazás, majd ónos eső is érkezik

Északkeleten kisebb havazás fordulhat elő, jellemzően 1–2 centiméteres friss hóréteggel. Hétfőn az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében a havazás helyenként estig kitart.

A nap második felében azonban az időjárás újabb fordulatot vesz: nyugat felől mindenhol megnövekszik a felhőzet, estétől az északnyugati területeken havazás, a Nyugat-Dunántúlon pedig ónos eső is kialakulhat, ami komoly balesetveszélyt jelenthet.

Kedd: borult ég, havazás keleten, ónos eső délnyugaton

Kedden többnyire borult idő várható. Az ország északkeleti harmadában ismét több helyen havazhat, míg délnyugaton ónos eső, néhol eső is előfordulhat. A csapadék zöme délelőtt és kora délután érkezik, majd estefelé a Dunántúlon újra ónos eső alakulhat ki.

A minimum-hőmérséklet keleten -16 és -10 fok között marad, míg nyugaton és a középső országrészben -9 és -1 fok közötti értékekre számíthatunk. A nappali maximumok -8 és +3 fok között alakulnak az időjárás aktuális hatásaitól függően.

