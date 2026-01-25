Vége a mínuszoknak, de ami jön, attól nem lesz jobb

Csapadékos, szeles és többnyire borult időjárás körvonalazódik a következő időszakban, csak kevés helyen bukkanhat elő rövid időre a nap. Több hullámban érkezhet eső, helyenként ónos csapadék is kialakulhat, miközben a hőmérséklet jellemzően 2 és 9 fok között alakul.

Esős időjárásra számíthatunk a héten – Fotó: Unsplash

Milyen lesz az időjárás a napokban?

Vasárnap erősen felhős, majd borult lesz az ég, és délnyugat felől több hullámban várható eső. Eleinte ÉK-en néhol még ónos eső előfordulhat. +3, +5 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleti szél egyre inkább megerősödik.

Hétfő

Marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap is. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 2 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedd

A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. +5, +6 fok várható délután.

Szerda

Beborul az ég, és szinte országszerte várható kiadós mennyiségű eső. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtök

Túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.