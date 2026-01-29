Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Borongós, csapadékos napok követik egymást, miközben egyre hidegebb reggelekre kell készülni. Az időjárás többfelé esőt, havat és fagypont alatti hőmérsékletet hoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráselőrejelzéseső

Az időjárás továbbra is borongós arcát mutatja: párás, felhős napokra, szitálásra és havas esőre készülhetünk többfelé. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, miközben a jövő hét elején újabb csapadék érkezhet.

időjárás
Az időjárás továbbra is borongós arcát mutatja – Fotó: Unsplash

Milyen lesz az időjárás a következő napokban?

Pénteken borult, párás időre számíthatunk, többfelé szitálással, kisebb esővel, a magasabban fekvő tájakon havas esővel. +3 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton marad a párás, borongós idő, csak az északi határszélen vékonyodhat a felhőzet. Szórványosan várható szitálás, melyet egyre inkább havas eső, hószállingózás válthat fel. Az északkeleti szél megélénkül. +2 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északkeleten tovább csökken a felhőzet, de máshol marad az erősen felhős ég, és továbbra is szállingózhat a hó, főleg az ország déli felén. Reggel -1, délután +1 fok körül várható a hőmérséklet.

Hétfő reggel még lehet hószállingózás, majd dél, délkelet felől csökken a felhőzet. Megélénkül a délkeleti szél. A reggeli -4 fokról +2 fok köré melegszik a levegő.

Kedden eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék jöhet. Reggel -10, -2, délután -1, +4 fok valószínű.

Kiadták a figyelmeztetést: akár észrevétlen stroke is bekövetkezhet

A hirtelen időjárási fordulatok miatt jelentősen nőtt a stroke kockázata – figyelmeztetnek orvosok. A tartós hideg, a gyors lehűlés és a légnyomás változása különösen veszélyes lehet, főleg az úgynevezett „néma stroke” esetében, amely akár tünetek nélkül is le tud zajlani.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!