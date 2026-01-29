Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

Az időjárás továbbra is borongós arcát mutatja: párás, felhős napokra, szitálásra és havas esőre készülhetünk többfelé. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, miközben a jövő hét elején újabb csapadék érkezhet.

Az időjárás továbbra is borongós arcát mutatja – Fotó: Unsplash

Milyen lesz az időjárás a következő napokban?

Pénteken borult, párás időre számíthatunk, többfelé szitálással, kisebb esővel, a magasabban fekvő tájakon havas esővel. +3 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton marad a párás, borongós idő, csak az északi határszélen vékonyodhat a felhőzet. Szórványosan várható szitálás, melyet egyre inkább havas eső, hószállingózás válthat fel. Az északkeleti szél megélénkül. +2 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északkeleten tovább csökken a felhőzet, de máshol marad az erősen felhős ég, és továbbra is szállingózhat a hó, főleg az ország déli felén. Reggel -1, délután +1 fok körül várható a hőmérséklet.

Hétfő reggel még lehet hószállingózás, majd dél, délkelet felől csökken a felhőzet. Megélénkül a délkeleti szél. A reggeli -4 fokról +2 fok köré melegszik a levegő.

Kedden eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék jöhet. Reggel -10, -2, délután -1, +4 fok valószínű.

