Megindult a jégzajlás a Dunán – jön az árvíz?

Az elmúlt napok szeszélyes téli időjárása látványos, de nem rendkívüli jelenséget indított el Magyarország nagyobb folyóin: megkezdődött a jégzajlás a Dunán és a Dráván.

Az enyhébb időjárásnak köszönhetően megmozdult a jég a Dunán

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A hirtelen felmelegedés, a plusz fokok hatására a korábban összefüggő jégtakaró megrepedt, darabokra tört, és sodródni kezdett a vízen.

Bár a mozgó jégtáblák sokakban kelthetnek aggodalmat, a szakértők szerint nincs ok pánikra.

A mínuszok után érkező enyhülés felgyorsította az olvadást, a jég pedig megindult a folyókon. Ez a zajlás hangos, látványos, és időnként feltorlódásokat is okozhat, ám önmagában nem jelent komoly árvízi veszélyt – írja a Bama.

Szeszélyes időjárás: jégzajlás indult a nagy folyókon

A földrajzi és hidrológiai szakértők hangsúlyozzák: a jelenlegi vízállások és a jég mozgása egyelőre nem indokolja rendkívüli védekezési intézkedések bevezetését, és nem fenyeget olyan mértékű áradás, amely gátépítést vagy kitelepítést tenne szükségessé.

A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek: a szeszélyes időjárásban a jég nemcsak a folyókon, hanem tavakon és holtágakon is megtévesztő lehet.

A felszín gyakran nem elég vastag ahhoz, hogy biztonságosan elbírjon embereket, ezért a befagyott vízfelületek megközelítése kockázatos.

Összességében a mostani jégzajlás inkább emlékeztet arra, milyen volt egy klasszikus magyar tél, mintsem egy közelgő természeti katasztrófára. A folyók teszik a dolgukat, a természet alkalmazkodik – nekünk pedig az a feladatunk, hogy figyeljünk, és tisztelettel kezeljük ezeket a jelenségeket. Egyébként a tartós fagy és erős szél hatására látványos jégzajlás indult meg a Balaton több részén is néhány napja, ahol a jeget a szél feltörte és mozgatni kezdte a víz felszínén.⁠