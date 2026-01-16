Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

időjárás

Megindult a jégzajlás a Dunán – jön az árvíz?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kissé enyhébb idő miatt komoly jégzajlás van most a Dunán és a Dráván – a szakemberek szerint nem fenyeget katasztrofális árvíz. A gyorsan változó téli időjárás hatására a folyók jege megreped, megtörik, de a szakértők szerint a jelenlegi helyzet inkább természetes és kezelhető, nem pedig veszélyes katasztrófa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásjégzajlás dunadrávájégzajlásdunajég

Az elmúlt napok szeszélyes téli időjárása látványos, de nem rendkívüli jelenséget indított el Magyarország nagyobb folyóin: megkezdődött a jégzajlás a Dunán és a Dráván.

Budapest, 2026. január 12.A jegesedő Duna Budapesten 2026. január 12-én. A háttérben az Országház és a Margit híd látható.MTI/Purger Tamás, időjárás
Az enyhébb időjárásnak köszönhetően megmozdult a jég a Dunán
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A hirtelen felmelegedés, a plusz fokok hatására a korábban összefüggő jégtakaró megrepedt, darabokra tört, és sodródni kezdett a vízen. 

Bár a mozgó jégtáblák sokakban kelthetnek aggodalmat, a szakértők szerint nincs ok pánikra. 

A mínuszok után érkező enyhülés felgyorsította az olvadást, a jég pedig megindult a folyókon. Ez a zajlás hangos, látványos, és időnként feltorlódásokat is okozhat, ám önmagában nem jelent komoly árvízi veszélyt – írja a Bama.

Szeszélyes időjárás: jégzajlás indult a nagy folyókon

A földrajzi és hidrológiai szakértők hangsúlyozzák: a jelenlegi vízállások és a jég mozgása egyelőre nem indokolja rendkívüli védekezési intézkedések bevezetését, és nem fenyeget olyan mértékű áradás, amely gátépítést vagy kitelepítést tenne szükségessé. 

A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek: a szeszélyes időjárásban a jég nemcsak a folyókon, hanem tavakon és holtágakon is megtévesztő lehet. 

A felszín gyakran nem elég vastag ahhoz, hogy biztonságosan elbírjon embereket, ezért a befagyott vízfelületek megközelítése kockázatos.

Összességében a mostani jégzajlás inkább emlékeztet arra, milyen volt egy klasszikus magyar tél, mintsem egy közelgő természeti katasztrófára. A folyók teszik a dolgukat, a természet alkalmazkodik – nekünk pedig az a feladatunk, hogy figyeljünk, és tisztelettel kezeljük ezeket a jelenségeket. Egyébként a tartós fagy és erős szél hatására látványos jégzajlás indult meg a Balaton több részén is néhány napja, ahol a jeget a szél feltörte és mozgatni kezdte a víz felszínén.⁠ 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!