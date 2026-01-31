Hószállingózás után enyhülés? Itt a friss időjárás-jelentés

Az időjárás alakulását vasárnap az határozza meg, hogy míg az ország északkeleti részén egyre többfelé szakadozik a felhőzet, addig más térségekben marad a nagyrészt felhős égbolt. Főként a déli országrészben továbbra is előfordulhat gyenge hószállingózás. A reggeli órákban körülbelül -1 fok, délután pedig +1 fok körüli csúcshőmérséklet várható – tájékoztat a Köpönyeg.hu.

Időjárás: felhős ég, hószállingózás, majd enyhe javulás érkezik

Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Holnapi időjárás

Vasárnap napközben számottevő változás nem várható: az északkeleti tájakon lehet némi napsütés, míg máshol inkább borongós marad az idő. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább hó formájában.

A hőmérséklet fagypont közelében alakul, így a közlekedőknek helyenként csúszós utakra kell készülniük.

Hétfő

Hétfőn a nap elején még nem zárható ki gyenge hóesés, majd dél, délkelet felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik, ami kissé enyhébb levegőt hozhat.

Hajnalban -4 fok körüli minimumokra számíthatunk, napközben pedig +2 fokig melegszik a levegő.

A hét elején tehát lassú, de érezhető javulás indul az időjárásban.

