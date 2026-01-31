Hószállingózás után enyhülés? Itt a friss időjárás-jelentés

Hírlevél
32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Télies marad az ország nagy részén az égbolt, miközben helyenként még hó is szállingózhat. Az időjárás vasárnap változó képet mutat: északkeleten csökken a felhőzet, máshol viszont továbbra is borult marad az ég.
Az időjárás alakulását vasárnap az határozza meg, hogy míg az ország északkeleti részén egyre többfelé szakadozik a felhőzet, addig más térségekben marad a nagyrészt felhős égbolt. Főként a déli országrészben továbbra is előfordulhat gyenge hószállingózás. A reggeli órákban körülbelül -1 fok, délután pedig +1 fok körüli csúcshőmérséklet várható – tájékoztat a Köpönyeg.hu.

Holnapi időjárás

Vasárnap napközben számottevő változás nem várható: az északkeleti tájakon lehet némi napsütés, míg máshol inkább borongós marad az idő. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább hó formájában. 

A hőmérséklet fagypont közelében alakul, így a közlekedőknek helyenként csúszós utakra kell készülniük.

Hétfő

Hétfőn a nap elején még nem zárható ki gyenge hóesés, majd dél, délkelet felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik, ami kissé enyhébb levegőt hozhat. 

Hajnalban -4 fok körüli minimumokra számíthatunk, napközben pedig +2 fokig melegszik a levegő. 

A hét elején tehát lassú, de érezhető javulás indul az időjárásban.

