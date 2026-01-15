Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

Az időjárás csütörtökön és pénteken is komoly kihívások elé állítja az országot: tartós köd, párás levegő és helyenként ónos eső nehezíti a közlekedést – írja a Köpönyeg.

Fotó: Unsplash

Csütörtökön az ország döntő részén borult, párás idő várható, sokfelé tartós, zúzmarás köddel. Több helyen szitálás, illetve gyenge ónos eső is kialakulhat, ami különösen veszélyessé teheti az utakat. A hőmérséklet napközben jellemzően –4 és +1 fok között alakul, ugyanakkor a délnyugati határvidéken – főként Baranyában – ennél jóval enyhébb idő lehet, akár 10 fok körüli értékekkel. Estére általában –5 és +4 fok közé hűl a levegő.

Éjszaka sokfelé képződik sűrű, zúzmarás köd, ami jelentősen rontja a látási viszonyokat. A csapadék jellemzően ónos jellegű lesz, főként a keleti országrészben. A hajnali minimumok általában mínusz 4 és 1 fok között alakulnak, de az északkeleti, kevésbé felhős tájakon ennél jóval hidegebb is lehet.

Nem javul az időjárás a hét második felében

Pénteken is borult, párás, sokfelé ködös marad az időjárás. Időnként szitálás, illetve helyenként kisebb ónos eső vagy eső fordulhat elő, az Északi-középhegységben akár havas eső is. A hőmérséklet napközben többnyire –3 és +3 fok között alakul, délnyugaton ismét enyhébb lehet.

Szombaton eleinte még marad a szürke, ködös idő, de délután északkelet felől lassan szakadozik a felhőzet. Az északkeleti szél megélénkül, a hőmérséklet 0 és 5 fok között várható, délnyugaton kissé enyhébb idővel.

Vasárnap már változékonyabb lesz az ég: északkeleten hosszabb, délnyugaton rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Az élénk északkeleti áramlás azonban újra hideg levegőt hoz, így délután sokfelé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet.

Szemétszállítás a hidegben – fontos közleményt adott ki a MOHU

Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban, ugyanakkor az aktuális hóhelyzet, az ónos eső és a csúszós, balesetveszélyes utak nehezítik a munkát. A szemétszállítás több településen átmenetileg akadozott, de a kimaradások pótlása folyamatosan zajlik.

Minden autós hibázik, ha ezeket figyelmen kívül hagyja!

Télen a nagy hidegben nagyobb ellenállást kell leküzdeni a belső égésű motor beindításához, ami a kenőanyagok viselkedéséből következik, ráadásul nulla fok alatt az akkumulátor is veszít a töltéséből. Téli autózásnál nem ajánlott rövid távon használni a belső égésű motorral felszerelt autót, hagyni kell időt az akkumulátor feltöltődésére, a technika bemelegedésére.