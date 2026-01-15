Hatalmas fordulat az időjárásban: valami zöldül, másutt a fagy uralkodik

Az időjárás Magyarországon rövid idő alatt jelentős átalakuláson ment keresztül. Tegnap még vastag, veszélyes jég és fagyos utak nehezítették a közlekedést, mára azonban a magasabban fekvő területeken emelkedni kezdett a hőmérséklet, ami már a hó olvadása felé mutat.

Időjárás Magyarországon: A drónnal készült felvételen a kiskörei Tisza-híd

Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

Időjárás Magyarországon: jég és hó uralkodik, de valahol már olvad

A hegyvidéki területeken a hőtérképeken már zöld árnyalatok jelentek meg, ami enyhébb időre utal. Ennek oka, hogy ezek a területek a rétegfelhőzet fölé emelkednek, kisütött a nap, és már nem hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg határozza meg az ottani időjárást.

Olvadás indult meg, a hó nem bírja az enyhülést

A magasabb hőmérséklet hatására a hó olvadása megkezdődött a hegyekben. A télies körülmények itt már gyengülnek, az olvadás pedig egyre látványosabbá válik, különösen a napsütötte lejtőkön.

Lent még tartja magát a fagy

Ezzel szemben az alacsonyabban fekvő területeken továbbra is egész napos fagy jellemző. A hideg levegő megmaradt, a tél itt még nem enged, és sok helyen a nappali órákban is fagypont közelében marad a hőmérséklet.

Az időjárás Magyarországon jelenleg egyszerre mutat enyhülő és kifejezetten télies arcot. Miközben a hegyekben már megindult a hó olvadása, addig máshol továbbra is jég, fagy és hideg határozza meg a mindennapokat – számolt be a Facebookon a HungaroMet.