Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Szerdán fokozatosan beborul az ég, és déli óráktól egyre többfelé ered el az eső. ÉK-en eleinte ónos eső is eshet. A délkeleti, majd keleti szél megélénkülhet - írja a Köpönyeg.hu. 0 és +7 fok között alakul az időjárás.

Esős időjárás várható a napokban

Fotó: MTI/Varga György

Csütörtökön eleinte sokfelé, majd délután már csak az északi tájakon várható újabb eső. Délen rövid időre a nap is előbukkanhat. Párás lesz a levegő.

+5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken borult, párás időre van kilátás. Szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad az 5-6 fok körüli csúcsérték.

Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és az elszórt szitálást egyre inkább hószállingózás válthatja fel. A megerősödő északi széllel egyre hidegebb levegő érkezik, délután már csak +1, +3 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északkelet felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de az ország délnyugati felén borongós marad az idő, itt újabb hószállingózás is előfordulhat. 0 fok köré esik vissza a hőmérséklet.