Csapdába ejti az országot a tél — az időjárás több meglepetést is tartogat a hétvégére

Az időjárás erősen felhős, többfelé borult marad, csapadék főként az ország déli, délkeleti térségeiben várható. A Dél-Dunántúlon inkább eső esik, míg az Alföldön a kezdeti havazást, vegyes halmazállapotú csapadékot délnyugat felől egyre többfelé eső válthatja fel. A havazás legtovább a keleti határvidéken maradhat meg – írja a HungaroMet.

Időjárás a hétvégén — eső, havas eső és havazás is előfordulhat, a hideg pedig több napon át velünk marad. Fotó:Illusztráció/Unplash

Keleten és délkeleten vékonyabb hóréteg is kialakulhat, amely napközben olvadni kezd. Estétől észak felől ismét havas esőbe, havazásba válthat a csapadék, miközben a csapadékzóna fokozatosan dél felé szorul ki.

A nappali csúcshőmérséklet általában 1–8 fok között alakul, délen ennél enyhébb is lehet.

Időjárás: éjszaka hó és havas eső is érkezhet

Többnyire borult idő várható, de északon, északnyugaton már estétől szakadozhat a felhőzet, hajnalra akár ki is derülhet az ég.

Az ország déli felén csapadék valószínű: az esőt észak felől havas eső, majd havazás válthatja fel. Délen egyes helyeken reggelig több centiméteres hótakaró is kialakulhat.

A hajnali minimum-hőmérséklet többnyire –4 és +1 fok között alakul.

Időjárás: változékony szombat, hóval és esővel

Észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, az északi országrészben néhány órára a nap is kisüthet, majd délután ismét erősen megnövekszik a felhőzet.

Északon havazás, délebbre haladva havas eső, eső várható, reggel az átmeneti zónában ónos eső sem kizárt.

A csúcshőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Időjárás: vasárnap lassú javulás, de marad a hideg

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Elszórtan havazás alakulhat ki, főként a déli tájakon.

A hőmérséklet reggel –6 és 0, napközben –1 és +4 fok között valószínű.

