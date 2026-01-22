Ónos eső robban be hajnalban — jégpályává fagy az ország

Az időjárás csütörtökön napközben többnyire erősen felhős vagy borult marad, helyenként tartósan párás körülményekkel. A felhőzet időnként szakadozhat, de jelentősebb napsütésre kevés az esély. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás vagy gyenge hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A nappali csúcshőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, késő estére -1 és -6 fok közé hűl a levegő – írja a HungaroMet.

Az időjárás brutális fordulatot vett — az ónos eső jégpályává változtathatja az utakat országszerte. Fotó: JENS KALAENE / DPA

Időjárás — ónos esővel és havazással indul az éjszaka, hideg marad a péntek is

Éjszaka továbbra is nagyrészt borult marad az ég, de lehetnek átmeneti szakadozások. Növekszik a csapadék esélye — északon időszakos havazás, míg délebbre gyenge ónos eső is előfordulhat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet, néhol ennél is hidegebb lehet.

Pénteken is jellemzően erősen felhős vagy borult, párás időjárás várható, de egyes térségekben hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadék — akár ónos eső — is megjelenhet. A légmozgás többnyire gyenge marad, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, kora délután pedig jellemzően 0 fok körül vagy az alatt marad.

Időjárás — szombati kilátások

Szombaton tovább fokozódik a télies hangulat: többnyire borult égbolt mellett nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye. Helyenként megélénkülhet a keleti, délkeleti szél. Reggel -7 és +2 fok, kora délután -2 és +8 fok közötti értékekre számíthatunk.

Készüljön a legrosszabbra! Így tarolhatja le az ónos eső az országot

Ónos eső kialakulásának veszélyére figyelmeztetnek a meteorológusok. De vajon hogy képződik ez a látványos, ugyanakkor sokszor veszélyes csapadékforma, és mi köze az ónos esőnek az ónhoz?