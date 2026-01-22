Hírlevél
Ónos eső robban be hajnalban — jégpályává fagy az ország

Borongós, párás és télies arcát mutatja az ország időjárása a következő napokban. Az időjárás alakulása miatt csütörtök estétől egyre több helyen kell csúszós utakra, gyenge ónos esőre és havazásra számítani.
Az időjárás csütörtökön napközben többnyire erősen felhős vagy borult marad, helyenként tartósan párás körülményekkel. A felhőzet időnként szakadozhat, de jelentősebb napsütésre kevés az esély. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás vagy gyenge hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A nappali csúcshőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, késő estére -1 és -6 fok közé hűl a levegő – írja a HungaroMet.

Az időjárás brutális fordulatot vett — az ónos eső jégpályává változtathatja az utakat országszerte.
Időjárás — ónos esővel és havazással indul az éjszaka, hideg marad a péntek is

Éjszaka továbbra is nagyrészt borult marad az ég, de lehetnek átmeneti szakadozások. Növekszik a csapadék esélye — északon időszakos havazás, míg délebbre gyenge ónos eső is előfordulhat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet, néhol ennél is hidegebb lehet.

Pénteken is jellemzően erősen felhős vagy borult, párás időjárás várható, de egyes térségekben hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadék — akár ónos eső — is megjelenhet. A légmozgás többnyire gyenge marad, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet -8 és -1 fok között alakul, kora délután pedig jellemzően 0 fok körül vagy az alatt marad.

Időjárás — szombati kilátások

Szombaton tovább fokozódik a télies hangulat: többnyire borult égbolt mellett nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye. Helyenként megélénkülhet a keleti, délkeleti szél. Reggel -7 és +2 fok, kora délután -2 és +8 fok közötti értékekre számíthatunk.

Készüljön a legrosszabbra! Így tarolhatja le az ónos eső az országot

Ónos eső kialakulásának veszélyére figyelmeztetnek a meteorológusok. De vajon hogy képződik ez a látványos, ugyanakkor sokszor veszélyes csapadékforma, és mi köze az ónos esőnek az ónhoz?

 

