Időjárás: köd, eső, jég – egyszerre csap le minden, ami rémálom

Szombaton az időjárás borult marad, több helyen köd nehezíti a látási viszonyokat. A nap első felében még csak elszórtan fordul elő csapadék, délutántól azonban már egyre nagyobb területen eredhet el az eső, miközben keleten az ónos eső kialakulása sem kizárt – írja a Köpönyeg.

Borult időjárás és köd uralja a hétvégét — keleten az ónos eső komoly veszélyt jelenthet Fotó:Illusztráció/Unplash

A keleti légmozgás időnként élénkebbé válik, a hőmérséklet pedig -1 és +6 fok között alakul. Északkeleti tájakon tartósan fagypont körül maradhat a levegő, ami tovább növeli a csúszásveszélyt.

Vasárnapi időjárás – köd, pára és újabb eső

Vasárnap is borult, párás időjárás várható, helyenként makacs ködfoltokkal. Napsütés inkább csak a déli országrészben fordulhat elő rövidebb időszakokra.

Késő délutántól délnyugat felől több helyen újra eső érkezhet. A csúcshőmérséklet nagyjából +6 fok körül alakul, de a magas páratartalom miatt hűvösebbnek érezhetjük.

Hétfői időjárás – erős széllel és elszórt csapadékkal

Hétfőn erősen felhős marad az ég. Csapadék főként keleten és a nyugati tájakon fordulhat elő, jellemzően eső formájában. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

Délutánra 5–6 fokig melegszik a levegő.

