Eget rengető hó, fagy és ónos eső sújtja az országot – képeken a brutális téli időjárás

Brutális havazás, ónos eső és rendkívüli fagy sújtja Magyarország területét. A tél nemcsak látványos hóval borította be a tájat, hanem komoly kihívások elé állította a mindennapi életet is.
Havazás, fagy, ónos eső és hideg időjárás Magyarországon
Az elmúlt napokban országszerte havazás és hófúvás nehezítette a közlekedést télen. A hideg időjárás miatt sok helyen vastag hóréteg alakult ki, miközben az ónos eső különösen veszélyessé tette az utakat. A tél erejét nemcsak vidéken, hanem a budapesti időjárás alakulásában is érezni lehetett.
A hideg és a hó elsősorban a közlekedést érintette, de az áramszolgáltatásban is akadtak fennakadások. A tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán, miközben a rendkívüli fagy miatt több helyen is fokozott készültség volt érvényben.
Az előrejelzések szerint továbbra is fel kell készülni havazásra, hóra és hideg időjárásra. Az időjárás és ónos eső kombinációja a következő napokban is megnehezítheti a mindennapi életet, miközben az ország tovább dacol a tél kihívásaival.