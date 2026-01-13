Eget rengető hó, fagy és ónos eső sújtja az országot – képeken a brutális téli időjárás

Brutális havazás, ónos eső és rendkívüli fagy sújtja Magyarország területét. A tél nemcsak látványos hóval borította be a tájat, hanem komoly kihívások elé állította a mindennapi életet is.

Időjárás és ónos eső: Az állami szervezetek több ezer munkatársa éjjel-nappal azon dolgozik, hogy könnyítsenek a hóhelyzet okozta nehézségeken

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya / Facebook/Magyarország Kormánya

Havazás, fagy, ónos eső és hideg időjárás Magyarországon

Az elmúlt napokban országszerte havazás és hófúvás nehezítette a közlekedést télen. A hideg időjárás miatt sok helyen vastag hóréteg alakult ki, miközben az ónos eső különösen veszélyessé tette az utakat. A tél erejét nemcsak vidéken, hanem a budapesti időjárás alakulásában is érezni lehetett.

A hideg és a hó elsősorban a közlekedést érintette, de az áramszolgáltatásban is akadtak fennakadások. A tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán, miközben a rendkívüli fagy miatt több helyen is fokozott készültség volt érvényben.